Tournai Jazz Festival: le West Music Club incarne le jazz en Wapi depuis 50 ans

Le chef d’orchestre depuis maintenant trente-trois ans, Richard Rousselet, a vu défiler les générations au sein du groupe West Music Club, fondé en 1967. De 17 à 75 ans, la trentaine de musiciens enchaînent les concerts au-delà des frontières. « On joue à l’international, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et évidemment en Belgique ! Nous avons même reçu une proposition pour Dubaï », confie Richard Rousselet en riant. Les membres de l’orchestre sont on ne peut plus fiers de leurs origines. « En effet ! On est tous Belges, bien qu’il y ait deux ou trois Flamands », plaisante-t-il. La diversité des âges permet de nombreux échanges à double sens : « C’est ensemble, qu’on travaille. Il y a un échange profitable à tous. Les plus anciens apprennent aux plus jeunes et vice-versa ».