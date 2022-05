"Concernant les événements évoqués par Sudinfo, le parquet de Tournai-Mons confirme la survenance de faits qui peuvent, pour l’instant, être qualifiés d’agissements suspects d’un automobiliste à l’égard d’un jeune enfant. Ceux-ci ont bien eu lieu à Blandain, samedi en début de soirée. L’enquête est en cours. Une communication plus précise pourrait compromettre celle-ci", indiquait lundi peu après 18h Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.

Selon le quotidien, les faits se sont déroulés samedi soir, vers 19h30, dans le hameau de Fourcroix à Blandain (Tournai). Lors d’une balade familiale à pied et à vélo, un groupe composé de plusieurs adultes et d’un enfant âgé de 10 ans s’est disloqué en fonction de l’allure des participants. Plus rapide dans sa course à pied, le garçonnet a pris de l’avance et s’est retrouvé isolé. Alors qu’il faisait demi-tour afin de revenir vers sa maman, l’enfant a été bloqué par une voiture, une Renault de couleur grise. Le conducteur, un homme âgé d’une soixantaine d’années, aurait proposé des bonbons au garçonnet.

Ayant eu auprès de sa maman des consignes précises lors de ce genre de proposition, l’enfant a pris la fuite par les champs et s’est réfugié chez un voisin, un ancien policier. Celui-ci a immédiatement pris en chasse le véhicule suspect et a réussi à relever le numéro de plaque d’immatriculation de cette Renault. En cours de soirée, la famille de l’enfant a déposé plainte auprès de la police de la zone du Tournaisis.

Dans un proche quartier, mais bien avant les faits, le véhicule en question avait été repéré le même jour par un riverain qui avait réussi à filmer la voiture suspecte. L’enquête se poursuit.