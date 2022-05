Le Quartet Go Elya fera swinguer le piéto ce vendredi à Tournai

Ce vendredi 13 mai, c’est le Quartet Go Elya qui fera swinguer le quartier, D’influence Jazz-Latino-Swing, ce groupe s’est formé autour de Chantal Gaudin. Avec le contrebassiste Xavier Thiébaut, Go Elya s’est d’abord développé du côté de Frasnes-lez-Buissenal avant de rayonner bien plus loin. Alain Delhaye (sax, clarinette, flûte et percus) a rejoint la formation musicale ainsi que, plus récemment, le guitariste tournaisien Gilles Reignier.

Après un concert sold out au Hall 3 de Tournai, début avril, Go Elya a déjà plusieurs autres dates à son agenda en 2022.

069 21 05 15.