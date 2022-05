Du ballon rond à la plume pour un joueur du RFC Tournai Younited

"Avant d’entrer sur le terrain, ils laissent leurs problèmes derrière la ligne de touche et se retrouvent autour de valeurs que le football inculque" , indique Bruno Westrade, éducateur aux Marronniers et coach du RFC Tournai Younited.

"Ici, on a la chance d’avoir de nombreuses institutions sociales, le soutien de la Ville et du RFC Tournai. De fait, on a aussi la chance d’avoir une vingtaine de personnes à chaque entraînement, en moyenne." Une belle histoire qui a commencé en 2014, lorsque les représentants de la Belgian Homeless Cup ont contacté le Relais Social local pour former une équipe. De fil en aiguille, le RFC Tournai Younited est né. Cet été, les joueurs tournaisiens porteront les couleurs belges lors d’une compétition internationale, la concrétisation d’un travail entamé il y a huit ans déjà. Une "fierté" pour Bruno Westrade, qui en précède une autre toute aussi importante dans l’histoire du club.

Fin avril, l’un de ses joueurs présentait son recueil de textes, Younited Stadium, inspiré de son expérience dans l’équipe. "Le but des entraîneurs, ce n’est pas le football compétitif à l’état pur, c’est d’aider au développement personnel de nos joueurs. Ce livre en est une superbe preuve. Ryan est un grand timide qui s’exprime par l’écrit. Je suis fier de lui comme de tous mes joueurs et joueuses. Au fond, l’équipe n’est qu’un prétexte à la vie de tous les membres qui la composent" , estime l’éducateur.

Toute la famille du RFC Tournai Younited était présente aux Marronniers pour soutenir Ryan, qui a vaincu sa timidité en présentant son ouvrage au public. "J’ai d’abord écrit un poème par ce que mes coéquipiers et coéquipières m’inspirent. Les autres textes ont suivi et je les ai rédigés en relatant l’émotion que le football et l’esprit d’équipe me procurent" , explique l’auteur. Résidant en habitation protégée, Ryan a découvert le football par l’équipe du Bric à Brac; il le pratique depuis quatre ans environ. "Dans un club de football classique, je n’aurais pas eu ma place. Et j’aurais eu trop peur d’être inutile. Au RFC Tournai Younited, peu importe le niveau, on prend du plaisir. Si j’ai un petit chagrin, il s’évapore dès que je chausse les crampons et que je m’entraîne avec mes coéquipiers."

Ryan a créé des liens lui permettant d’écrire Younited Stadium. Aujourd’hui, il prend le temps de gagner en autonomie et de s’ouvrir aux autres, mais il garde un peu de son temps pour écrire son deuxième ouvrage, Un ciel pour toutes les étoiles.