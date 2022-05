Scènes malicieuses

"Geoffrey prend plaisir à dessiner des animaux, j’ai eu envie de les faire réagir sur des faits de société, confie Rémy. Le genre, la maternité, l’environnement, la santé, quelques questions philosophiques… Nous en avons beaucoup discuté et nous nous sommes lancés dans des histoires dialoguées. Au travail, nous utilisions un seul logiciel. Chacun pouvait intervenir, réagir à une proposition de l’autre. Ainsi s’est créé tout un univers qui nous est particulier."

C’est l’histoire d’un petit ver des champs qui supplie le corbeau: "Ne me mange pas, s’il te plaît!". Dans le dialogue qui s’engage, entre d’autres séquences émouvantes ou rigolotes, il est question de souffrance physique, de pollution des sols, de piège tendu par un puissant prédateur, de menace d’obésité… Le vermisseau convainc l’oiseau de patienter, comme le fit le carpeau de La Fontaine. Ailleurs, les dauphins remettent en question le métier de taximan, avec des arguments concernant le ravitaillement, les conditions de travail, l’abus de pouvoir. Toute une faune s’exprime dans ces pages finement mises en scène et colorées: veau, vache, cochon, couvée… Mais contrairement aux fables de Jean, aucune morale n’est suggérée. Idéal, donc, pour découvrir, en famille, des interrogations contemporaines.

Deux poules, compagnes de vie, ont adopté un souriceau. Leurs inquiétudes sont celles des parents d’aujourd’hui. Le cochonnet adore se déguiser en volaille. Affronter le regard des autres n’est simple ni pour lui ni pour les siens. Un renard camelot fait son métier de voleur, habilement, au stand du marché. Et la discussion gagne du terrain sur la pelouse où flânent deux complices. Les dialogues des différentes scènes sont ciselés, espiègles. "Oui, j’ai synthétisé mes dessins, la composition des cases a été réfléchie comme un décor de théâtre, souligne Geoffrey. Les personnages y ont pris place, ils ont une vie active, un métier. Ils évoluent au fil des pages. On est dans le gag, pas dans la BD d’aventure. Créer un univers insolite, asseoir une situation et la développer, c’est passionnant."

Tous deux papas, Rémy et Geoffrey ont puisé dans leur expérience récente des matériaux à exploiter. Petits arrangements entre adultes, tracasseries parentales, heurts et bonheurs de tous les jours… Jamais les grands ne s’énervent sur l’enfant qui dérange le sommeil par ses pleurs, prend des chemins de traverse ou la poudre d’escampette. La violence n’a pas cours dans ce joyeux album pas piqué des vers, levant des lièvres de façon salutaire.

"Prise de bec", éd. Motus, 14,90 €. L’album illustré sera présenté le 6 mai à 19h à la bibliothèque de Mont de l’Enclus. Chantelivre (Tournai) accueillera les auteurs le 7 mai à 15h. Une expo de travaux du duo est prévue du 5 au 14 mai à la galerie Le Tréteau.