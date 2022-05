Batirama et Déco & Jardin en 2023à Tournai? La réponse en juin

Le rendez-vous printanier devait débuter le vendredi 13 mars, ce fameux jour où tout a basculé en Belgique. Le président de l’ASBL, Jean-Louis Deghoÿ, se souvient très bien de ce pénible moment. "Tout était prêt, notamment bien sûr les stands des exposants après plusieurs jours de montage et de gros investissements. C’était difficile à vivre. On ne savait pas encore à ce moment-là où nous mènerait cette pandémie" .

La vie sociale, commerciale et associative a aujourd’hui repris. Mais il n’est pas du tout certain que les salons Batirama et Déco & Jardin auront lieu en 2023 à cause cette fois des travaux de rénovation du hall Tournai-Expo. "Notre organisation est bien entendu tributaire de ces travaux qui, en principe, devaient être terminés en octobre 2022. Mais on sait que cet important chantier a subi de gros contretemps, et on attend de la ville qu’elle puisse nous dire en juin prochain si, oui ou non, on pourra compter sur le hall, en tout ou en partie, au début de l’année prochaine. Des organisations comme les nôtres nécessitent de longs mois de préparation, entre six et huit mois, on devra être fixés à ce moment-là pour savoir si on peut se lancer. Il y a encore énormément d’inconnues; on ne sait même pas encore le prix de location du hall".

Les travaux seront-ils terminés au début de l’année prochaine. Il est permis d’en douter...

Dans l’hypothèse, très vraisemblable, où le site de Tournai-Expo ne serait pas prêt, un lieu alternatifne pourrait-il pas faire l’affaire? "Il y a de très grands entrepôts plus ou moins libres dans les zonings économiques du Tournaisis, mais il y a toujours l’un ou l’autre obstacle: une hauteur de plafond insuffisante, l’absence de parking, un déstockage fort coûteux de marchandises, etc."

Un chapiteau? «Très coûteux et compliqué»

Et un grand chapiteau comme à la grande époque de la foire commerciale de Tournaiqui se tenait sur la plaine des manœuvres? Ce n’est pas si simple, explique Jean-Louis Deghoÿ. Il existe bel et bien des gigantesques chapiteaux de 6, 8 et même 10000 m2 (l’équivalent de Tournai-Expo). "Mais le prix de location est exorbitant. Après avoir bu le bouillon en 2020, nos réserves financières ont fondu et on ne peut pas se permettre de se louper. En outre, il ne reste plus tant d’espaces non construits que ça sur la plaine des manœuvres, et de surcroît ils se trouvent à un endroit qui présente un assez important dénivelé, de plus de trente centimètres, entre les deux niveaux opposés. Je ne veux pas connaître d’incident en cas de très fortes pluies".

La solution de l’organisation d’un salon "2 en 1", soit un rendez-vous qui, en février, regrouperait des exposants des deux salons, serait une option transitoire. "Cette formule présenterait certains avantages mais aussi des inconvénients.On peut aussi imaginer occuper une partie du hall seulement, qui serait terminée". Le président a aussi pensé à un "Déco & Jardin" au sein du site de l’école d’horticulture (IPES). "Mais je n’ai pas encore abordé cette possibilité avec l’école", sourit-il.