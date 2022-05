Le "Grand Saut", un silence habité, à la Maison de la Culture de Tournai

"Dans un monde qui se dirige vers de grands chamboulements sociaux, écologiques et technologiques, l’être humain est très souvent relégué au deuxième plan au profit de la productivité, de la performance et de la compétitivité, souligne le trio auteur de cette création collective. Nous souhaitons remettre en question l’univers qui nous entoure, inviter à songer à d’autres possibles, un pas plus loin." Les artistes ont choisi de proposer une création sans paroles, aux accents poétiques. Le mime, la matière sonore, les images, le silence habité: autant de partenaires d’un spectacle accessible à tous. La présence d’une fée, musicienne et chanteuse, hèle Robinson et Vendredi: feront-ils le grand saut?

"Le Grand Saut", jeudi 12 mai à 20h, Maison de la culture. 069253080