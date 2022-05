La musique au service du théâtre aux Ursulines à Tournai

Une finalité pour les élèves

"Cela fait un an qu’on réfléchit au projet. Éloi vient apporter son expertise. Il a cette compétence de pouvoir créer un orchestre avec des non-musiciens. C’est une belle école que d’accepter l’imperfection. Ce n’est pas grave de jouer faux. On apprend" , indique François Salmon.

"Cela n’a pas été facile, surtout que certains instruments sont plus complexes que d’autres. On n’assure pas qu’il n’y aura plus de fausses notes le jour J (rires)" , confie Élise. Cet examen qui demande rigueur et exigence "permet de prouver les compétences acquises durant leur parcours en arts d’expression" . L’option ouverte depuis trois ans aux Ursulines et regroupant trois disciplines (théâtre, musique et arts plastiques) a eu l’habitude de mettre la musique au service du théâtre. "Cette année, on a fait l’inverse. On voulait qu’il y ait une finalité pour chaque élève: pouvoir jouer quelques notes."

12 et 13 mai (vendredi déjà complet). 20h. Entrée libre. Conservatoire de Tournai. Réservation: francois.salmon@ulm-tournai.be