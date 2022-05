Tournai Jazz Festival : la musique régionale à l'honneur ce dimanche

Ce dimanche 9 mai aux alentours de 11h30, la musique régionale sonnera à plein régime sous le chapiteau central du Magic Square. La particularité de cette journée? Les trois concerts seront gratuits! Une chance pour les festivaliers tournaisiens de voir performer leurs groupes favoris issus des quatre coins de la Wallonie Picarde. Parmi eux, le Big Band des élèves du conservatoire devait être au rendez-vous, mais Daniel Buron informe d’un changement et non des moindres. "Ce que vous allez entendre dimanche ne sera pas le Big Band des élèves, mais les combos des cours de jazz! Dirigés par Isabelle Roberti et Antoine Gueuning, ces musiciens apprennent à improviser et vont tout faire pour réaliser un beau concert. Il y aura des cuivres, des bois, des percussions, des guitares basses et électriques. Ils travaillent depuis le début de l’année pour espérer jouer et là, ça sera leur moment!" .