Tournai: les petits et grands chantiers de Bruno Lombardo au MuFIm

Depuis l’été 2019 et la démolition du pont des Trous, Bruno Lombardo suit les chantiers du centre-ville, les uns après les autres, dans leurs moments clés. Pour cette expo, une bonne trentaine d’aquarelles sont mises en scène, tunnels et rubalise à l’appui. Dans les vitrines de très nombreux carnets de croquis. Un régal. Et aussi une invitation à dessiner ses propres engins sur des cimaises conçues pour ça par le prof (à Saint-Luc) qui n’aime rien tant que partager et stimuler.

L’art de porter plinthe

Cette histoire de dessiner la ville en chantier, elle est venue du musée lui-même. D’une conversation entre le conservateur, Jacky Legge, et Bruno Lombardo, alors que le musée allait entamer sa cure de jouvence. "C’était en 2018, j’ai commencé à dessiner de petites scènes de la ville, juste au-dessus des plinthes, dans la salle des maquettes. Pour le plaisir, c’était voué à disparaître. Je me couchais comme ça (il se remet en position) et j’y allais, au bic."

Évidemment, ces petits mickeys-là ont été conservés lors des travaux. On peut toujours les voir, en dialogue avec ce qui est présenté en permanence au musée, et davantage encore ces semaines-ci, ça va de soi.

Urban sketch up

Bruno Lombardo se met alors à dessiner ce qu’il voit de sa ville en pleine évolution. Dans la mouvance de l’urban sketch up. "Tu travailles in situ. Pas d’après photo, puis (sans tricher) tu fais la photo de ton travail face à la scène que tu viens de dessiner. Personnellement, je mets souvent aussi les couleurs sur place, je retravaille juste l’ombrage en atelier… Ensuite, instagram"

Rapidement, il est repéré et adopté par le personnel des chantiers. À chaque dessin son anecdote. Ainsi sur cette vue du pont des Trous justement, ce qui intéressait le plus le scaphandrier qui jetait un œil au dessin en train de se faire, c’était ce qu’il y avait tout à gauche. "Le gars hurle dans mes oreilles: "Hé p’pa, viens voir, il a dessiné ton camping-car…"