"La soirée était sold out avec 800 personnes. On ne pouvait pas accueillir plus de festivaliers. Et comme il y a de la restauration, il faut que la baraque à frites puisse suivre la cadence des cinq fricadelles à la minute…"

Comment sont sélectionnés les groupes?

"Nous sommes trois: François Descy, Albert Desauvage et moi-même. Chacun sélectionne un groupe et par chance nos coups de cœur sont représentatifs des trois régions de l’Eurométropole. Glass Museum (un duo tournaisien) a émergé et partira en tournée après le festival".

Pourquoi ne pas avoir organisé la soirée dans le Magic Circus?

"Le Magic Mirrors a fait la réputation du festival. La salle a le style d’un club de jazz, plus convivial et qui correspond au concept de la soirée. C’est ça le Frit’Jazz: des artistes de qualité avec des projets très différents".