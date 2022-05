Le Tournai d’avant: une nouvelle administration après la victoire contre les Hollandais

Au fil des jours...

Le 28 septembre, l’alarme est universelle et les actes contre les Hollandais se multiplient. Tel ce geste de Barthélemy Du Mortier qui, passant rue de Cologne (actuelle rue de l’Yser) arrache les marques de son grade et son épée à un major et rapporte ses trophées à l’hôtel de ville. Déjà présent à l’assaut des casernes, le même patriote y a reçu deux coups de feu dans ses habits et un compagnon a été tué à ses côtés.

Louis Gallait a laissé ce dessin illustrant la revue des troupes du roi Léopold 1er. ©EdA

Salle de l’académie de dessin de la Halle aux draps: MM. Dupré, Charles Lecocq, De Le Vingne, Allard, Du Bus, Boucher, Vinchent, Boisacq et De Rasse y siègent en permanence dès 17h.

Dans la Garde bourgeoise, nombre d’ouvriers et artisans n’en font pas partie; 50 florins sont donnés à chaque capitaine des 20 compagnies pour les incorporer et les armer.

Les éclaireurs de la Garde civique à l'exercice sur la plaine. ©EdA

29 septembre: La Régence reçoit deux envoyés du gouvernement provisoire de Bruxelles, le colonel et vicomte Ch. Hotton et son aide de camp Charles de Nieuport. Mission: s’assurer que Tournai reconnaît le gouvernement provisoire. Ch. Le Cocq, premier en rang des conseillers, dirige les discussions en entérine l’accord. M. Hotton repart le 1er octobre et emporte l’artillerie d’Ath qu’il avait ramenée.

Uniforme premier, en 1832, de la Garde civique. ©EdA

Les fonctions administratives sont distribuées selon le vote de 60 notables; quinze élus formeront la nouvelle administration.

400 personnes se sont réunies à Sainte-Marguerite afin de demander des vivres et du travail (16.000 personnes sur 24.000 dépendent de la charité publique). Des dispositions positives suivent sans tarder.

Appel le 2 octobre aux hommes de 18 à 50 ans pour faire le service de la citadelle et de la place.

Un règlement sur l’organisation d’une Garde Civique est élaboré le 3 octobre. Le Conseil adopte un ensemble qui fusionne la garde communale (Schtterij) et la garde bourgeoise. Milice purement urbaine, aux ordres du Conseil, la Garde civique se constitue avec deux bataillons comptant 479 et 616 que complète une compagnie de gardes à cheval. La Garde civique est supprimée en 1914.

Un régiment de cavalerie (le 1er régiment des Chasseurs à cheval) se constituera. ©EdA

Un avis du capitaine Théry préconise le 5 octobre la constitution d’un régiment de cavalerie. Ce sera Le 1er régiment des Chasseurs à cheval, en poste à St-Jean jusque 1914. Le 4e régiment de Ligne se constitue avec les soldats de la quatrième division d’infanterie, casernés ici et à Ath (vers le 10 octobre).

Bourgmestre sous la Hollande, le comte de Béthune (" qui avait évité avec soin de se compromettre lors de la révolution et est soupçonné de partisannerie ") reçoit son avis de destitution au Conseil de Régence du 12 octobre. M. Dumon-Dumortier, désigné pour le remplacer, refusa. C’est. Ch. Le Hon qui siègera comme premier magistratsuite aux élections du 31 octobre (seuls votent les notables de la ville). Le rejoignent D. De Hulst, Lactance Allard, et Vinchent comme échevins, B. Leman, baron L. Lebefvre, Ch. Lecocq, J.-B. De Le Vigne, A. Savart, Pollet-Dath, Hubert, Des Enfants-du-Ponthieu, Gilson-Razé, Thieffry-Goblet et Sacqueleu-Tonnelier, comme conseillers.

Restait à remercier ces précieux volontaires: ils reçurent la Croix de fer (sic), comme tous les combattants, et poursuivront leur vie sous un autre drapeau.

Une déconvenue à signaler. La commission envoyée à Bruxelles est gentiment reçue mais le verdict tombe: Il n’y aura pas de dixième province avec Tournai comme chef-lieu. Dommageable pour les temps à venir.