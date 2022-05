Gauthier Bourgois (Tournai): «En réformant leur statut, on reconnaît l’importance des artistes»

Cela dit, ça ne l’étonne pas tant que ça. "La pandémie a beaucoup affecté le secteur, qui a méchamment morflé en raison de la fragilité sociale de beaucoup de ses acteurs. Je pense que pas mal de gens se sont rendu compte que la vie était plus ennuyeuse sans culture, et que celle-ci manquait aussi comme vecteur de cohésion sociale. Il y a eu une prise de conscience de la part de la population et du monde politique qu’il fallait mieux protéger les artistes, et que leur statut n’était vraiment pas juste" .

Ces deux dernières années, des artistes et techniciens ont réorienté leur carrière vers des professions plus sûres. "Des régisseurs ont été engagés dans la construction; le secteur a subi énormément de pertes".

Si la création d’un statut de "travailleurs des arts" digne de ce nom se confirme, c’est tout un secteur qui d’un coup bénéficie d’une reconnaissance tant attendue. "Aujourd’hui, dès qu’ils reçoivent un euro de la part de l’ONEM, les artistes sont assimilés à des chômeurs complets et indemnisés et ils sont obligés de rechercher du travail en dehors du secteur artistique. Il y a des contrôles absurdes au cours desquels on doit prouver qu’on effectue toutes les démarchesde recherche d’emploi. Mais dans notre métier, à quelques exceptions près, on n’envoie ni CV, ni lettres de motivation pour avoir du travail: la recherche d’emploi, j’en fais tout le temps, en rencontrant des artistes, en donnant mon numéro de téléphone à quelqu’un qui a apprécié mon travail... Comment peut-on prouver ça?".

L’octroi d’une allocation d’artiste à la place d’une allocation de chômage est plus que symbolique aux yeux de Gauthier Bourgois. "Avant chaque spectacle final, facturé et reconnu, il y a une somme de travail importante, dite invisible, non facturée, réalisée lors de réunions, de répétitions, de créations, dont il n’est pas tenu compte… Le système actuel est absurde et ne colle pas à la réalitéde terrain".