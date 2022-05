Le Tournai Wapiti Basket attend son matricule - TEF et Templeuve iront à Boom

"L’idée m’était venue dès la saison dernière alors que tous les championnats étaient à l’arrêt, se souvient celui qui remettra le sort de l’équipe fanion kainoise à Sam Vankeersbulcke pour se consacrer plus encore à la formation des jeunes. Le but est de fonder un pôle, féminin dans un premier temps, pour unir les forces actives dans la région, comme cela s’est déjà fait à Courtrai, en France ou dans plusieurs autres régions wallonnes. J’avais évoqué le sujet il y a plus d’un an puis en début de saison, j’ai posé le projet sur papier pour le présenter à celles et ceux que cela pouvait intéresser. Les Templeuvois ont été les plus prompts à réagir et même s’ils se montrent encore prudents. L’ASTEK a également pris part aux réunions et pourrait nous amener à créer dans le futur des équipes de garçons. Le BBC Tournai était lui aussi convié mais n’a pas encore donné suite. Globalement, l’ambition est d’aligner des équipes formées par les meilleurs éléments du coin en régionales, et cela dans un maximum de catégories.

De leur côté, les clubs associés continueront d’inscrire des équipes dans toutes les catégories en provinciales pour former les joueurs et joueuses susceptibles d’ensuite rejoindre Wapiti. Ou simplement pour que chacun puisse s’épanouir à son rythme, puisque le niveau d’exigence sera plus élevé en AWBB. Nos troupes passeront par exemple à trois séances d’entraînement par semaine, et j’aimerais mettre l’accent sur le travail physique pour faire de nos jeunes de vrais sportifs accomplis. La dimension athlétique est capitale si l’on veut hausser le niveau."

La crème au coaching

En l’état actuel des choses, et après déjà plusieurs entraînements communs ayant réuni des filles venues de Kain et Templeuve forcément, mais aussi de Tournai ou Dottignies, le Wapiti lancerait dès la saison prochaine quatre formations féminines en AWBB, à savoir des U14, U15, U16 et U19. " Il nous reste un peu de temps pour prendre la décision finale en fonction du nombre de filles motivées et retenues dans le projet. Mais on partirait en effet sur cette base. Sachant que les filles peuvent aussi passer facilement de leur équipe à celle d’au-dessus. Des U14 garçons sont également envisagés mais ce ne sera peut-être pas pour cette première expérience ", poursuit Jean-Seb, qui se chargera des U16 en collaboration avec Lionel Courier, désigné pour les U15. Ludovic Peeters retrouvera chez les U19 des filles qu’il connaît déjà pour les avoir encadrées en P1. Enfin, un grand nom du basket belge passé par le TEF dans un passé récent est pressenti pour diriger les U14. Ne manque plus que l’accord définitif mais l’intérêt est mutuel.

L’étape du Girls Got Game brillamment organisée par le BBC Leuze dimanche dernier a donné un petit avant-goût de ce à quoi on pouvait s’attendre avec Wapiti la saison prochaine. À l’issue de cette journée marquée notamment par la visite de Thierry Marien, membre du team belge quatrième des derniers JO, et la victoire de la Leuzoise Maë Dumont au concours de shoot, les U16 du TEF ont décroché leur billet pour les finales nationales qui se dérouleront à Boom le 4 juin en terminant deuxièmes derrière Charleroi.

En U14, on retrouvait carrément en finale les deux équipes qui formeront la saison prochaine les U15 AWBB du Wapiti, l’Essor s’inclinant d’un point face à Kain (qu’une Tournaisienne avait rejoint pour l’occasion) au terme d’une joute spectaculaire. Les deux clubs ont déjà convenu d’effectuer ensemble le voyage vers Boom, histoire de lancer pour de bon cette nouvelle aventure inédite. Notons que les entraînements communs sont accessibles à toutes les joueuses, et que les portes sont ouvertes à tous les clubs.

Infos:

j.seba.lamborelle@gmail.com ou lionel.courier@hotmail.com