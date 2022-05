Tournai Jazz Festival : les artistes croqués sur le vif par Frédéric Medrano

Tout aussi discret que les photographes à ses côtés, Frédéric Medrano, auteur et dessinateur de bandes dessinées capture "au feeling" les instants marquants de chaque concert ou du moins la plupart.

Bien qu’il n’y perde pas au change, sa place au premier rang n’a rien à voir avec sa grande affinité pour le genre musical, mais l’homme a besoin des lumières des projecteurs pour pouvoir travailler. Farde sur les genoux, les traits crayonnés s’enchaînent.

"Cette année, j’ai tendance à faire des cases de bande dessinée où je prends un détail d’un musicien. Avant, même si je continue à le faire, je faisais un point de vue de l’ensemble du groupe. J’aime bien ces petits cadrages resserrés" .

Le style est spontané

Avec le temps, Frédéric Medrano est parvenu à des compromis: "Je n’ai jamais développé ce côté perfectionnisme que certains peuvent avoir. Sur des peintures, c’est différent, mais pour cet exercice, je laisse aller la spontanéité" . Sur plus ou moins une heure de concert, le dessinateur peut réaliser entre un à cinq croquis.

"Chaque case prend un quart d’heure à vingt minutes. Je n’y retouche pas. Je prends toujours des photos avec mon téléphone pour avoir l’ambiance. Avec le souvenir que j’en ai, je travaille certains détails pour plus de réalisme. Les dessins plus précis prennent une à deux heures. Quand j’utilise des papiers colorés, je rajoute des notes plus claires avec un crayon gras" . Depuis une trentaine d’années dans la profession, le dessinateur reproduit également les portraits des bénévoles et retranscrit sur papier l’ambiance qui anime la ville.