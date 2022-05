Silence, on tourne... au palais de justice de Tournai

En réalité, le réalisateur David Lambert, invité à plusieurs reprises du Ramdam festival, connu pour ses films abordant sous différents angles l’homosexualité, a choisi la salle d’audience du tribunal des affaires civiles pour y tourner deux scènes charnières de son prochain long-métrage, "Les Tortues". Celui-ci raconte l’histoire de Thom et Henri, un couple bruxellois homosexuel et marié, qui entament une procédure de divorce. " C’est une comédie de remariage , présente David Lambert. On parle beaucoup du mariage gay, mais pas du divorce gay. Le couple va renégocier sa manière de vivre ensemble.Le film est dramatique par le manque d’amour que l’on ressent parfois, mais est parsemé de moments d’humour. "

L’acteur et humoristique britannique, Dave Johns, qui interprète Thom, a d’ailleurs décrit son personnage comme étant " tragique mais drôle et surtout très drama-queen! "

Un palais de justice à l’aspect théâtral

C’est donc entre les murs du palais de justice tournaisien que se déroulera le divorce (juridique) d’Henri et Thom. " Les personnages habitent dans la capitale, mais nous n’avons pas eu les autorisations pour tourner à Bruxelles.Nous avons donc recherché des salles d’audience qui pouvaient correspondre aux idées du réalisateur ", explique le directeur de production, Vincent Canart." A Tournai, j’ai été séduit par le côté théâtral de la salle d’audience, avec son décor et ses rideaux jaunes.De plus le côté intimiste de l’espace collait bien avec l’histoire des personnages ", a développé David Lambert.

Des figurants de la région

Pour le tournage des scènes de l’audience préliminaire et du prononcé du divorce, dans la cité des Cinq clochers, 42 figurants ont été appelés à participer. " Ils sont venus principalement de Mouscron, Estaimpuis, du Pas-de-Calais, et de Tournai, bien sûr ", précise Zoé Brichau, chargée de la gestion des figurants.

Tout ce beau petit monde a pu profiter des locaux de la Palette Saint Piat qui ont été transformés pour l’occasion en loges, espace de maquillage et cantine.

Pour l’anecdote, relevons encore que l’équipe du film a visité le centre-ville et la cathédrale lundi soir et est repartie pour Bruxelles le lendemain vers 18h.