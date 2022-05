En effet, pour l’équipe de Masure14, l’allongement des congés de Toussaint et Carnaval signifie plus d’activités. " On va suivre et s’adapter, mais ce changement est une opportunité pour toucher un autre public car c’est clairement pendant les congés scolaires que de nouveaux jeunes arrivent chez nous ", témoigne Johakim Chajia.

Ces périodes plus longues sont également l’occasion d’apporter de la nouveauté: " Nous créerons de nouveaux ateliers, mais nous pourrons également imaginer des projets plus importants avec les jeunes, des projets qui demandent plus de temps ", s’enthousiasme notre interlocuteur.

Moins de projet translinguistique?

Bien que le coordinateur de Masure14 y voit surtout des avantages, le fait que la Flandre n’aura plus le même rythme scolaire posera néanmoins quelques problèmes." Régulièrement, nous avons des projets en partenariat avec la Flandre.L’occasion pour des jeunes Belges qui ne parlent pas la même langue de se rencontrer, de partager et de passer au-dessus des idées reçues. "

Masure14 avait d’ailleurs entrepris un projet musical axé sur le rap et le hip-hop avec le centre culturel de jeunes "De Stroate", basé à Courtrai. " Nous verrons bien comment nous pourrons nous adapter ", positive le coordinateur.