Tournai Jazz Festival : Hooverphonic & Orchestra pour une ouverture jazzy

Encore plus magique avec un orchestre

Sur scène, Hooverphonic était accompagné par le Belgium Session Orchestra, qui a rendu les émotions plus fortes encore. "Quand Geike (la chanteuse, NDLR) est revenue dans le groupe, la première chose qu’on s’est dite, c’était qu’on devait jouer avec un orchestre. Elle est magique et notre musique l’est encore plus avec les musiciens" .

Hooverphonic, qui a représenté la Belgique lors de l’Eurovision 2021, n’a pas pris la grosse tête et s’estime chanceux d’avoir eu du succès à travers le monde. Leur présence au festival est révélatrice de l’ouverture d’esprit propre au jazz, un style de musique qui permet de rassembler un maximum de personnes.

Les titres classiques et les nouveaux morceaux aux sonorités chaudes se sont enchaînés pendant plus d’une heure. L’énergie sous le chapiteau était joyeuse. Cette énergie et la chaleur du public, qui avaient manqué au groupe lors du processus d’écriture, ont comblé les artistes.