Le Vautour a raison de miser sur sa jeunesse

Oui, les Vallois sont un peu légers pour l’élite et ont perdu leurs deux premières rencontres. Oui, quelques scores sont assez secs. Mais désormais, le Vautour joue avec les jeunes qu’il forme. Flavian Soudan, 19 ans, fait partie de la classe-biberon valloise bien contente de représenter à ce niveau le matricule 3001. Cerise sur le gâteau, le Péruwelzien a déjà collectionné quelques beaux succès. Après avoir rendu une copie parfaite il y a une huit jours, l’étudiant en gestion a de nouveau gagné en double, associé, il est vrai, à un Nick Beirnaert sur lequel le temps n’a pas d’emprise. "Nick n’a rien d’un B-4/6, son classement officiel, c’est sûr, rigole Flavian. Sur un match, il peut encore embêter bien des séries A, mais reprendre activement la compétition n’est pas dans ses plans. En attendant, c’est un bonheur de jouer des doubles avec lui. Tout paraît tellement… simple!"

B-15.4 avant mieux?

Classé B-15.1, Flavian a plus souffert en simple! "En face, c’était vraiment costaud, reconnait-il volontiers. Mon adversaire distribuait des points gagnants de tous les côtés lors du premier set. Mais on a fait jeu égal dans le second. Désormais, je m’entraîne pas mal en France aux côtés de l’ex-Vallois Thomas Dupré, et je vois que ça porte ses fruits. Ma victoire lors de la première journée contre un B-15.4 en témoigne. J’espère atteindre ce classement en fin de saison. Je sais que je ne serai jamais pro, mais j’aspire à monter un jour série A. Il est temps de s’en rapprocher si je veux y arriver."

Des jeunes ambitieux, mais conscients de leurs limites. Le Vautour peut être fier de cette génération. Et tant pis s’il faudra des années pour rouvrir l’armoire à trophées.