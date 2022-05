Le quartier de Liberchies devra encore attendre avant la réfection de la rue

Le 28 mai 2019, rappelle-t-il, le conseil communal avait validé ledit plan avec une série de dossiers de réfection de voiries sur l’entité. Dont la rue de Liberchies à Béclers reprise au point 1 de la liste.

Déjà mentionné en 2017

Ce chantier était même déjà mentionné sur le PIC 2017-2018, rappelle-t-il. Pourtant, les habitants de la rue ne doivent rien attendre avant un certain temps, ainsi que le regrette le conseiller communal. "Le conseil communal de mars 2021 a décidé des modes et conditions du marché de réfection de la rue Liberchies pour un montant d’1,8 million d’euros; ceci après que le même conseil communal avait décidé, en septembre 2019, de travaux moins onéreux estimés à 1 million d’euros. Vous aviez décidé d’élargir la zone des travaux et de tenir compte d’une nouvelle législation" .

Laurence Barbaix, échevine des travaux, confirme que les travaux votés en 2019 étaient déjà un report d’un point voté deux ans plus tôt . Un montant estimé à 2,15 millions d’euros figurait finalement sur l’appel d’offres lancé en avril 2021. "Un sacré montant", glisse l’échevine. Or, "la meilleure des deux offres remises est de l’ordre de 2,24 millions d’euros".

Les montants ont explosé

Suite au décompte des marchés en cours, il apparaît que les montants estimatifs du départ ont explosé. "Ils n’ont pas supporté l’arrivée de la pandémie et des innombrables révisions de prix. Pour le PIC 2019 -2021, l’enveloppe de subsides restante est insuffisante: il nous manque deux millions d’euros de subventions pour lancer le marché. En conséquence, le collège de ce 21 avril a décidé de renoncer au marché et de réinscrire la rue de Liberchies au plan d’investissement 2022-2024".

Armand Boiteregrette cette situation malheureuse pour les habitants du village. "Depuis que ce dossier a été accepté, des travaux ont été décidés dans d’autres rues.

Vont-ils eux aussi avoir à subir, comme Beclers, le choix de l’arrêt des travaux, vont-ils quand même avoir lieu, ou être réintroduits plus tard?" , dit-il, laissant entendre qu’il ne verrait pas d’un bon œil que l’un ou l’autre dossier ne passe avant celui de Béclers "classé en position numéro 1 dans la liste du PIC".

Laurence Barbaix dit être navrée pour les Béclersiens.

"Personnellement, je me fie à l’expertise du responsable du bureau d’études Wapi pour prioriser les réfections en fonction de l’état de la voirie et de la sécurité des riverains. J’espère que les Béclersiens comprendront que depuis le Covid nous ne sommes plus maîtres des prix du marché".