Des îlots de biodiversité dans les stations d’épuration et les recyparcs d’Ipalle

Depuis quelques années, en collaboration avec des apiculteurs de la région, des ruchers s’implantent dans des stations d’épuration. Il y en a une petite dizaine actuellement: à Enghien, Vezon, Tournai, Mouscron, Estaimpuis, Estaimbourg, Dottignies, etc. "Si des apiculteurs sont intéressés, ils peuvent nous contacter."

Tout est préparé dans les règles de l’art , avec en amont la réalisation d’une étude diagnostique. "Par exemple, on n’installera pas de ruches à Hollain car les abeilles domestiques pourraient entrer en compétition avec des abeilles sauvages du coin."

Les projets sont fort variés: création de prés fleuris, réalisation de plages à hirondelles, plantation d’arbres et de haies, mise en place de nichoirs, écopâturage, etc. "L’éco-paturage, le gros challenge de l’année passée, a été concrétisé sur notre site de Froyennes, au recyparc de Tournai 3 le long de la chaussée de Renaix, à Hollain, à Leuze, etc."

Des clôtures mobiles pour l’écopâturage

Des moutons (essentiellement mais aussi des chèvres, des vaches voire des chevaux) de la société tournaisienne "La Bêle tondeuse" se chargent de l’entretien des pelouses et espaces verts dès la belle saison. Les bêtes remplacent les grosses tondeuses bruyantes, polluantes et même coûteuses. "L’an passé, l’éco-pâturage ne concernait que quelques espaces très localisés de stations d’épuration. Cette année, et c’est une première, l’éco-pâturage sera élargi à l’ensemble de chaque zone d’exploitation, à l’aide de clôtures mobiles pour garder au fur et à mesure un bon niveau d’herbe et isoler quelques endroits trop sensibles sur un site qui reste industriel."

Cette expérience est menée sur de grands sites, comme ceux de Froyennes et de Mouscron; elle le sera aussi dans de plus petites stations, comme, Vezon/Maubray.

La gestion différenciée a déjà fait diminuer la facture d’entretien des espaces verts. "À la fin de l’année, on fera le bilan de l’éco-pâturage généralisé, en mettant dans la balance l’avantage écologique. On verra si c’est tenable ou pas, aux niveaux pratique et financier. Mais on pense que ce type d’initiative permettant d’éliminer les interventions mécaniques sera plus intéressant que la tonte pure et dure comme on le faisait il y a 10-15 ans."

Sous la station, la plage

Une réflexion menée avec des partenaires (comme le parc naturel des Plaines de l’escaut), est à la base de chaque nouveau projet. Comme la création de plages à hirondelles. La réalisation d’un évasement au niveau du rejet des eaux issues des stations d’épuration vers la rivière permet aux hirondelles, quand on y aménage une zone de terres argileuses et limoneuses, d’y récupérer des boules de terre pour réaliser leur nid. "Jusque-là, on se contentait d’un rejet droit avec des gabions; c’est bien propre mais ce n’est pas du tout le même principe."

La plantation d’arbres et de haies se fait aussi selon des règles. Avec des avantages auxquels on ne pensait pas forcément… "On s’est rendu compte que des haies indigènes et fort piquantes pouvaient être très utiles là où des voleurs avaient précédemment découpé une clôture pour pénétrer dans un recyparc."