L’année dernière, le concept novateur a guidé toutes les générations confondues par les cliquetis des billes métalliques sur les machines. 40000 parties avaient été recensées uniquement sur la journée du samedi.

"On doit sans doute le succès à l’originalité et à la chance de la météo propice aux sorties, mais pas que! La démarche et les objectifs ont été remplis comme le souhait de redessiner un parcours dans la ville et faire (re)découvrir le centre urbain. On a eu beaucoup de demandes d’autres communes, mais j’aimerais que le projet reste unique à Tournai, comme ce qu’on a réussi à réaliser avec les statues en marche à Marche-en-Famenne" , explique Cédric Monnoye.

Les 13, 14 et 15 août sont donc des dates à inscrire dans l’agenda. "L’idée n’était pas de faire un jour en plus pour montrer qu’on grandit. Simplement, le 15 étant l’Assomption, on tombe sur un long week-end" .

Un côté plus festif avec des concerts

Le milieu du flipper est assez spécifique, mais l’organisation de "Ça flippe" a permis de créer un réseau de contacts. "L’année passée, on ne connaissait personne. J’ai travaillé plus de deux mois pour trouver les machines. C’était un long travail aussi pour convaincre les propriétaires, parce que certains n’y croyaient pas. On a très vite pu s’insérer dans les groupes de passionnés.

Depuis, aucun autre rendez-vous n’a été proposé à ces professionnels. Ailleurs, cela reste des conventions dans les halls de sport ou les cafés. Ici, c’est comme un musée dans la ville" .

Une nouvelle série de machines et de scénographies seront installées. "Si on avait les moyens financiers, on pourrait en mettre une centaine, mais il ne faut pas trop s’étendre non plus au risque que ce soit trop long ou lassant pour le public. Le parcours sera sensiblement identique, mais avec quelques nouveaux lieux comme les Halles dans le piétonnier" .

Le parc de l’Hôtel de Ville sera également réinvesti de manière plus festive avec des concerts. D’autres surprises sont prévues.