Une opération Troc livres pour les 3 à 12 ans

En 2018, le réseau communal de lecture publique de Tournai est passé de quatre à neuf bibliothèques. Elles sont réparties comme telles: une dans la cité des cinq clochers et les huit autres dans les villages de Froidmont, Gaurain, Havinnes, Kain, Mourcourt, Templeuve, Thimougies et Vezon. "L’année dernière, nous avons organisé des balades lecture pour un public plutôt familial au départ de ces neuf lieux. L’idée est de créer une fois par an un projet fédérateur afin de donner une identité au réseau" , souligne Pauline Ronsyn, bibliothécaire et initiatrice de ce nouvel événement. À destination des enfants âgés de 3 à 12 ans, l’opération Troc livres permet de venir échanger son bouquin coup de cœur, lu et relu.