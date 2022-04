Un établissement fermé à Tournai suite à des atteintes à l'ordre public

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le café est frappé d’une fermeture administrative. En septembre 2021 déjà, les exploitants avaient été contraints de garder leur terrasse fermée suite à divers rapports de police datant d’octobre 2017, décembre 2019 et août 2021.

Cette fois, c’est l’ensemble de l’établissement qui est visé par la mesure.

Malgré la récente fermeture administrative, d’autres faits ont été constatés par les forces de police.

Ainsi, le 2 février dans l’après-midi, des mineurs d’âge ont été contrôlés en train de consommer de la bière sur la voie publique. Même si la terrasse de l’établissement n’était pas installée, un attroupement se trouvait en devanture et "gênait manifestement l’ordre public" . Le rapport stipule aussi qu’un serveur ne s’était pas montré concerné même après le rappel des règles en vigueur. Peu de temps après, la même bande de jeunes avait été impliquée dans un début de bagarre en gare de Tournai.

Un autre rapport évoque des faits commis les 19 et 21 janvier 2022, impliquant eux aussi des personnes mineures "alcoolisées". De même, en date du 6 mars 2022.

Ces différentes interventions ont poussé les forces de l’ordre à considérer que "le gérant n’était manifestement pas en mesure de gérer sa clientèle une fois alcoolisée, celle-ci troublant l’ordre public" . La police a alors laissé à l’appréciation de l’autorité administrative d’imposer la présence d’au moins un agent de gardiennage dûment enregistré lors de toute soirée/festivité organisée au sein de l’établissement.

À noter aussi qu’un riverain a déposé plainte, en date du 16 mars 2022, pour divers faits délictueux tels que des agressions physiques de personnes, des dégradations de biens, etc., qui auraient été commis par des personnes sortant de l’établissement. Ce riverain et sa compagne expliquent se sentir en insécurité, tout comme d’autres voisins et commerçants du quartier qui disent en avoir assez de l’établissement, de sa clientèle et de ses débordements sur la voie publique.

Des faits récurrents

Au vu des nombreux rapports de police et autres interventions monopolisant leurs équipes, les autorités ont logiquement estimé que les faits de troubles à l’ordre public étaient récurrents. Elles n’ont en outre pas pu prendre en considération les justifications des exploitants.Ainsi, ceux-ci expliquent que certains jeunes turbulents sur la voie publique proviennent d’un autre établissement se trouvant à proximité.Des déclarations qui ne peuvent être corroborées par les auditions réalisées par les patrouilles de police.

Des circonstances atténuantes

À noter que les tenanciers reconnaissent les faits et sont "de bonne composition" pour collaborer avec les forces de police et n’hésitent pas à fournir des enregistrements de leurs caméras de surveillance (ils en ont fait installer neuf!) afin d’aider la police dans son travail.

Les exploitants s’engagent à ce qu’un portier dûment agrée soit présent lorsque l’établissement est ouvert (c’est déjà le cas le week-end) et ont déjà adressé deux blâmes à leur employé et envisagent de le licencier car "c’est lorsque c’est lui qui se trouve dans l’établissement" que les faits litigieux reprochés arrivent. Ils gèrent d’ailleurs un autre établissement, disent-ils, où ils ne rencontrent jamais ce type de problèmes.