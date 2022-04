Tournai : quel cirque "incredibile" au collège...

Un travail sur leurs envies de mise en scène

Parmi quatre propositions de pièces de théâtre, les élèves de sixième année ont choisi cet univers d’itinérance. "Cela nous a plu, car chacun avait un rôle égal et on y découvrait l’évolution du cirque" , confie Céleste, dans la peau d’une dompteuse de fauves. "Il y avait également plusieurs émotions: le rire, la tendresse, la tristesse" , précise Julie.

"Le texte a été écrit par François Salmon dans le cadre de La Scène pour Ados. C’est une opération à l’initiative d’IThAC qui permet à un groupe d’adolescents de créer un spectacle à partir d’écrits d’un auteur contemporain. La pièce a réellement été construite avec les élèves, car on a rajouté un personnage et des moments d’interprétation. On est un plus petit groupe que les années précédentes. D’habitude, j’invite également les classes de cinquième année. On a donc pu travailler un peu plus sur leurs envies de mise en scène" , explique la professeure, accompagnée par sa collègue Margot Lauwaert. Pour donner envie au public d’assister aux deux représentations, Victoria, lanceuse de couteaux pour l’occasion (à vos risques et périls donc) souligne: "Il faut rester attentif à chaque détail. Rien n’a été laissé au hasard" .

5 et 6 mai à 20h. Rue Blandinoise. Réservation au 069 89 08 60 ou à l’accueil du collège. 6€ (5€/étudiant).