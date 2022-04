Les premières fraises sont à l’avance

A la Belle de Tournai, on ne cultive que des fraises de pleine terre et ce depuis 1997. " Elles sont meilleures, mais aussi plus naturelles car nous n’utilisons que de l’engrais vert et du fumier pour les cultiver ", explique Patrick Leblanc.

Deux variétés sont proposées à la Belle de Tournai: les "Flair" et les "Joly". " Pour le moment, ce sont les Flair que nous vendons. Ce sont des fraises précoces et plutôt de taille moyenne. Cette année, on sent que leur goût est plus parfumé , développe le maraîcher. Les Joly en revanche sont plus grosses et plus sucrées. Bien qu’elles arrivent toujours un peu plus tard, elles sont également en avance cette saison. "

La récolte des fraises de pleine terre n’est d’ailleurs pas une mince affaire, elle prend plus de temps que pour des fraises hors sol. " Trouver du personnel pour nous aider est très difficile en ce moment , regrette Patrick Leblanc. Néanmoins, la saison des fraises durera encore six à sept semaines, avant de passer aux plants congelés jusqu’au 15 août. "