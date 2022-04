Le TriGT prêt à refaire la fête du triathlon

«Le national par équipes, c’est spectacle garanti!»

La crème de la crème s’alignera sur les parcours tournaisiens afin de désigner les meilleures équipes de Belgique, côté masculin et féminin. "Il y aura du spectacle, promet le président du TriGT Jacques Naveau, ravi que ses Chaufours se relancent après deux années d’annulation en raison du Covid. Tout se prépare comme il faut, la machine s’est bien remise en route même si on sent qu’on a perdu quelques repères. Mais ça va aller!"

On n’en doute pas, le TriGT affichant depuis de nombreuses années une maîtrise absolue en matière d’organisation. Et cela malgré tous les impondérables qui peuvent lui tomber sur la tête. Même les plus embêtants! "Et cette année, on est quand même gâté, note Jacques. On a appris il y a quelques semaines que la grande passerelle bleue d’une hauteur de quatre mètres qui permettait d’enjamber une des rues du circuit à vélo a été démolie. La tuile car c’était un élément essentiel de nos parcours entre la partie natation et le parc à vélos. Il a fallu donc tout revoir et repenser les choses au niveau de ce parc. Au final, on s’est adapté, on offre une alternative qui permettra de gagner en visibilité pour les spectateurs. Et le confort des athlètes sera même aussi un peu plus important. On se rapproche de ce qui se fait dans les grandes coupes d’Europe. Comme quoi, à toute chose mauvaise découle parfois pas mal de positif."

Jacques Naveau ou tout l’art de ne pas s’arrêter à chaque souci rencontré! "Sinon, vous n’avancez pas, continue le président trigétiste qui, jeudi, venait d’installer avec toute son équipe 100 barrières Nadar et cinq fois plus de barrières Heras. Vendredi, on s’occupera des fignolages, de la partie restauration, des tonnelles, du bar, du coin ravitaillement, des tapis à la sortie de la carrière et dans les bois… Ça va aller!"

«Je ne m’avance plus pour aucun pronostic»

Comme cela devrait bien se passer pour ses équipes alignées pour représenter le club le plus haut possible. "Si on va gagner? C’est tout à fait possible mais la concurrence sera rude, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Par le passé, je me suis souvent prononcé; je vais m’abstenir cette fois-ci. Les pronostics n’ont pas tout le temps que du bon, on en ressort parfois fortement déçu."

Malgré tout, le TriGT a de sacrés atouts. "Peter Dentener, Erwin Vanderplancke, Christophe De Keyser, Wouter Monchy, Brice Gayant, Ricardo Batista et Jimmy Kershaw, c’est, il est vrai, du costaud! Le tout sera d’être compact et de rester homogène, surtout à vélo où l’on perd trop souvent l’avantage que l’on peut avoir en course à pied. Peter a par conséquent été désigné capitaine de route pour l’occasion pour veiller à ce que tout se passe bien."

Samedi aussi avec les jeunes et le promo…

Si c’est le cas, le TriGT jouera les premiers rôles. Comme il peut le faire aussi du côté féminin. "Là aussi, tout dépendra du vélo, partie sur laquelle excellent Alexandra Tondeur et Emma Claisse. Ce sont nos grosses locomotives! En course à pied, Raphaëlle Lucas et Maëlyss Rommel seront capables de donner le change. Et je suis sûr que Margaux Bontant répondra aussi présent. Tout le monde est là et en forme! On aspire à de très belles choses mais encore une fois, rien ne sert de s’aventurer vers un résultat escompté. Viendra ce qui doit venir!"

Le national par équipes, ce sera donc dimanche à partir de 10h30! Mais les Chaufours, ce sera également samedi avec le triathlon kids dès 11h30, celui des jeunes à partir de 13h30 et le triathlon promo, accessible dès 16 ans, dont le départ sera donné sur le coup de 16h30.