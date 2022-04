Blandain : un retour très encourageant pour Festi 21

Retour gagnant pour le comité Festi 21 qui organisait son repas de reprise en la salle du club de l’amitié. Dirigée par Bénédicte Catoire, l’association qui perpétue la célébration de notre fête nationale a pu compter sur le soutien de nombreux partenaires ainsi que de la population. Grâce à ces différents encouragements et à une situation sanitaire plus favorable, on retrouvera les animations habituelles le jeudi 21 juillet prochain. Au programme : commémoration au monument, grande brocante au centre du village, concours de chant, marche, challenge des jeunes et mini-challenge de courses à pied, exposition proposée par Francis Crowin et l’ASBL Ligne 4 sur les anciennes entreprises et industries de Blandain sans oublier le traditionnel feu d’artifice. Doyenne des animations de Blandain, la fête du 21 juillet tient toujours la route grâce au dévouement et la bonne volonté de certains de ses habitants qui se succèdent au fil des décennies. J.-P.N.