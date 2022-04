Tribunal de Tournai : il avoue éprouver un plaisir à regarder ces images pédopornographiques

"En aviez-vous un?" , a questionné le Président Renaud Moulart. Le prévenu a étonnement répondu par la négative. "Le pire des suivis, c’est celui qu’on n’a pas eu" , a répliqué le juge.

«Il agit sous la pulsion»

L’avocat du gaillard a sollicité la plus grande clémence du tribunal. Il a aussi insisté afin de tenir compte de la maladie de son client, atteint d’un cancer et le fait qu’il n’a plus été dans le viseur des services de police depuis 2019.

Le représentant du ministère public reste tout de même inquiet face aux déclarations de Christopher: "Il précise agir sous la pulsion sans intention malsaine et qu’il n’a pas pour objectif de passer à l’acte. Ce n’est pas ce que montre son casier judiciaire. N’oublions pas que l’individu prenait des photos de jeunes filles dans la rue à leur insu" . La peine d’un an de prison a donc été confirmée. Le jugement sera prononcé le 24 mai.