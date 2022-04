Le partage des vacances d’été, un vrai casse-tête!

" Dans l’arrondissement judiciaire de Tournai, habituellement, les vacances sont scindées en quatre quinzaines, les premières de juillet et août sont attribuées à un des parents les années paires, les secondes moitiés les années impaires, et l’inverse pour l’autre parent. Cette formule ne permettra plus désormais d’obtenir chacun la stricte moitié des vacances avec ses enfants, mais beaucoup y restent attachés , explique MeAnne Jacmin qui fait partie de la Commission Famille de Avocat.be. Le nombre de jours n’étant pas déterminé à l’avance, nous allons devoir trouver une formule claire qui fonctionnera toujours et que la police pourra appliquer aisément en cas de litige. "

Des hypothèses moins systématiques

C’est là où ça se complique… Les avocats se penchent sur différentes hypothèses pour une répartition équitable, mais surtout qui puisse fonctionner dans la durée.

Au cabinet de MeJoséphine Moulin, on étudie la question depuis l’annonce de la ministre: " dans les dossiers en cours, je propose à mes clients de déjà se pencher sur la question des vacances scolaires de 2023.Je leur propose trois solutions: un découpage équitable avec des périodes de 8 et 9 jours, mais cela fonctionnera une année, peut-être pas la suivante.

La seconde possibilité c’est de maintenir l’alternance une semaine sur deux jusqu’au 15 juillet où les parents pourront chacun bénéficier de leur quinzaine jusqu’à mi-août où l’alternance reprendra, mais ils n’auront pas le même nombre de jours de garde pendant les vacances.

La troisième proposition consiste en un partage de l’été avec, pour 2023, une première période de sept jours, deux de dix-neuf et une dernière de sept, mais il s’agit d’une très longue période sans voir ses enfants… , a développé l’avocate. Nous aurons plus de recul d’ici deux ou trois ans pour savoir quelle solution convient le mieux. "

MeAnne Jacmin et MeConstance Descamps, qui travaillent dans le même cabinet, ont également examiné le calendrier scolaire: " l’alternative la plus acceptable vers laquelle nous orienterions nos clients serait, par exemple, les quinze premiers jours des congés, à partir du vendredi 18h au plus tard, chez la mère, les quinze suivants chez le père, et diviser strictement la période postérieure en deux. Si le nombre de jours à se répartir est impair, le jour pivot sera le mercredi médian à 12h ", ont-elles déduit après maints calculs. "Ça nous a donné des cheveux gris! " ont-elles plaisanté.

Des dossiers à rouvrir

Pour les dossiers en cours, des solutions commencent déjà à être proposées par les avocats, même si elles ne sont pas toutes identiques. En revanche, pour les divorcés dont le jugement a déjà été prononcé, si mésentente il y a sur la répartition des futures vacances, un retour devant le juge sera probablement nécessaire." Je conseille toujours à mes clients d’avoir un jugement. En cas de désaccord, il suffit de s’y référer pour régler le problème. Voir un avocat avant, c’est éviter les problèmes après! ", prévient MeJoséphine Moulin.

" Il est fort probable qu’un bon nombre de dossiers reviennent devant le juge, mais certainement des dossiers plus frais. Si un accord est trouvé à l’amiable, même avec l’aide des avocats, la procédure peut aller très vite.En revanche, en cas de désaccord, il y aura un certain délai d’attente pour plaider le dossier devant le tribunal, sauf urgence. Actuellement, une demande formulée en avril ne sera traitée qu’en octobre. On conseille aux parents de s’y prendre le plus rapidement possible s’ils souhaitent un nouveau jugement sur la garde de leurs enfants pendant l’été ", insiste MeConstance Descamps qui rappelle également que les congés judiciaires ont lieu en juillet-août.

Le tribunal et les avocats de la famille auront certainement de nombreuses demandes au printemps 2023, " mais nous avons l’habitude de travailler dans l’urgence ", ont-elles toutes assuré.

Pour tous les parents qui auront trouvé par eux-mêmes une solution, un simple courrier au tribunal pourrait suffire, tout comme un compromis établi de manière informelle.