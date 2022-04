Du 6 au 14 mai, Fête Tournai le monde

Cette semaine s’ouvrira à la Maison internationale (quai des Salines) le vendredi 6 mai. Vers 19h, avant la fête, le bar et les tapas, trois témoignages planteront les balises de la migration actuelle: une intégration réussie, une autre OK sur le plan légal mais compliquée socialement, enfin une demande en rade et tout ce que ça implique. Me Marie Doutrepont dressera le tableau de l’accueil des réfugiés aux portes de l’Europe, et une famille de Wapi parlera de l’accueil d’un jeune Afghan (MENA). Aniko Ozoraï animera les débats.