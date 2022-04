Pour la rue Saint-Martin de Tournai, la technique du béton imprimé a pas mal d’adeptes

135 internautes avaient participé entre mardi et mercredi (en milieu de journée) à notre coup de sonde, dont 55% ont répondu "oui" à la question "Faut-il remplacer les pavés de la rue Saint-Martin à Tournai par du béton désactivé?"

Le béton imprimé est pour beaucoup un bon compromis

Des participants soulignent logiquement la solidité du béton, sa durabilité et son confort: "C’est plus silencieux et sécurisant pour les vélos", commente Claude Dardenne. Au niveau esthétique, beaucoup de Tournaisiens apprécient le béton imprimé, surtout s’il peut joliment imiter un revêtement pavé.

"Mettez du béton imprimé et laissez les bandes latérales en béton granulé" , écrit Olivier Vandringe. Yannick Fleur est favorable "à de beaux trottoirs en pavés et à une belle route béton imprimé comme en bas de la rue de l’Yser". Pour Véronique Lardoux, le béton est une bonne alternative; "surtout qu’il peut y avoir un motif pavé".

"Oui pour le béton" , vote Grégoire Lefebvre. "Mais à une condition: que ce soit avec le motif pavé comme pour les arrêts de bus au Dôme".

Cécile Delvigne dit apprécier le visuel des pavés imprimés dans la rue de l’Yser. "Rue Saint-Martin, on pourrait le compléter par un peu de végétal et des pistes cyclables lisses".

André Deltour prend l’exemple de la réfection du quai du Luchet d’Antoing. "Le béton dit imprimé y a fière allure. Cette solution est, sur le plan esthétique, la plus appropriée et par ailleurs le compromis parfait entre les tenants du pavage classique et les tenants de la durabilité".

Le débat de la mise en œuvre des pavés

Beaucoup de commentateurs estiment que le pavé en lui-même est moins problématique que sa mise en œuvre et son entretien. "Avec des pavés de qualité et des paveurs qualifiés, ça devrait le faire" , pense Tof Plaquet. René Merchez se demande pourquoi, à Tournai, on ne sait pas faire durer dans le temps ce matériau noble. "Regardez la Grand-Place: il y a des trous partout et des dangers permanents d’y circuler". Carine Pollet: "Tournai est reconnue pour la richesse de son patrimoine, ses anciennes bâtisses et rues pavées. Ce sont ses caractéristiques et elles font son charme. Avant de s’intéresser à l’affaissement des pavés, ne faudrait-il pas s’intéresser aux causes? Depuis bien longtemps, des rues en pavé ont été construites. Pour quelle raison cela ne pourrait il pas être fait avec toutes les techniques modernes dont nous disposons actuellement?"

Michel Petit estime lui aussi qu’il ne faudrait pas utiliser de mauvais arguments pour condamner le pavé. "En France, ce patrimoine est choyé, restauré, protégé… Et voilà qu’on veut remplacer l’authenticité des pavés par du béton. […] Désolé, mais les trous et bosses ne sont que le résultat de l’absence de fondations adéquates et l’utilisation de cette route par tous types de poids lourds.

Utiliser l’argument de la dégradation de la Grand-Place et des autres chantiers pour rejeter une réparation à l’authentique tient du ridicule. Il serait plus utile de se pencher sur les erreurs de conception, de détecter les erreurs de cahiers de charge, etc."

Jess Windels pense même que "le béton n’aura jamais la durabilité de la pierre naturelle correctement posée."

Limiter la circulation et le gros charroi pour maintenir les pavés

Des Tournaisiens pensent qu’il faudrait limiter la circulation pour "protéger" la rue saint-Martin. "Étant donné l’importance du passage de véhicules, la solution des pavés serait beaucoup trop fragile" , admet Martine Caudrelier. "Les pavés, c’est très joli pour des placettes ou des passages piétonniers sans trafic mais ne prenons pas le risque que tout soit encore à refaire dans quelques années".

Même son de cloche chez Pierre-Edouard Verhaeghe: "Avec une rue en pavés, avec une vue directe sur le beffroi et la cathédrale, le patrimoine sera mis en valeur. Le principal problème est le nombre de véhicules passant sur cette route; il faut donc limiter la circulation pour pérenniser la voirie".

Pierre Vanden Broecke rappelle que dans le règlement des centres anciens protégés, récemment aboli par la Région wallonne (un nouveau règlement est en discussion), seuls les pavés étaient autorisés. "Au point de vue esthétique, c’est cent fois plus beau! Qu’on crée une zone de déchargement à l’extérieur du centre-ville et qu’on interdise les gros camions dans le centre-ville comme de la se passe dans d’autres villes anciennes".

Pierre-Emmanuel Lenfant, qui dit s’exprimer au nom de "Communauté Historia Archeologia.be" veut rappeler que dans le périmètre UNESCO il existe une réglementation wallonne. "L’Article 398 du CWATUP stipule quel es recouvrements de sol en pavés des rues, places, ruelles, impasses doivent être maintenus où ils existent. […]"

Une dérogation est toutefois prévue lorsqu’il s’agit de voies principalement utilisées par la circulation de transit et qu’il n’existe pas d’itinéraire adéquat de contournement de la zone. "De notre point de vue, cette dérogation ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce et la valeur patrimoniale doit l’emporter sur toute autre considération. Il ne s’agit pas en effet de la seule porte d’entrée dans le Tournai intra-muros".