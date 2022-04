Le Tournai d’avant: en 1830, les Tournaisiens libèrent leur ville

Face-à-face

Le général De Watier commanda et rendit la citadelle. ©ÉdA

Les premiers indices d’émeutes se profilent le 26 septembre: la Régence distribue des fusils à la Garde bourgeoise, le peuple s’empare d’une cinquantaine d’armes.

Il faut cependant un élément déclencheur; ce sera l’affichage, par Ernest Druez, huissier audiencier et par l’avocat Georges Motte Druez, de l’arrêté du gouvernement provisoire déliant tous les Belges de leur serment à Guillaume 1er.

Les Hollandais ont l’avantage des armes (de nouveaux canons arrivent) et des infrastructures, les immenses casernes agencées aussi pour la défense et surtout la citadelle où est arrivé le 13 septembre le général de Watier qui y loge et où il fait transporter farines et vivres, où les canons sont pointés vers la ville, et où arrivent de nouvelles troupes.

Tournai se libère du joug hollandais. Sur le document, la plantation de l’Arbre de la Liberté le 24 avril 1931. ©ÉdA

En face, les Tournaisiens, quelques centaines, de toutes conditions sociales, armés souvent de bric et de broc mais dont l’esprit et les forces sont tournés vers la lutte pour l’indépendance.

Entre les deux, les ordres d’une Régence qui veut à tout prix patienter, calmer, refuser troubles; elle a avec elle les Gardes urbaines (ou Garde bourgeoise), la Garde à cheval crée le 30 août et les Volontaires pompiers. Armés notamment de 400 fusils achetés à Liège. Dans l’action, tous aideront les Tournaisiens..

La disproportion des forces est claire; et pourtant..

L’appel de la liberté

Le 28 septembre est sans doute la journée la plus importante. A 6h du matin, le beffroi est forcé, un drapeau à la tour locale arboré. Puis bat la générale (rassemblement) et le peuple se porte vers le poste de police de la Grand-Garde (halle aux draps) où les 50 hommes se rendent.

Louis Gallait a vingt ans quand est planté l’Arbre de la Liberté, un événement qu’il peint en souvenir. ©ÉdA

Emmenant avec elle une partie de la Garde Communale, la foule se dirige vers les portes Marvis, Morel, St-Martin, de Lille, des 7 Fontaines et du Château, et y désarme les gardes.

En début d’après-midi, l’objectif est d’abord la caserne de cavalerie St-Jean; après une heure de combat, les attaquants se retirent, y laissant un détachement pour prévenir toute sortie. Vers 17h, étonnement et joie car les soldats se rebellent, enfonçant les portes, abandonnant les lieux.

Tout près, la caserne des Capucins est investie, la garde communale dite Scutteriy renforce les assaillants. Ici encore, à l’issue d’une fusillade intense, il faut se contenter d’une trêve.

Il fallait du cœur au ventre pour s’attaquer à la caserne des Capucins. A droite la place Verte. ©ÉdA

Restait la citadelle dont les mèches de canons allumées prédisaient le pire. La fusillade depuis l’esplanade est sans résultat tangible. C’est alors qu’en parlementaire, Barthélémy Du Mortier (sous le coup d’une inculpation policière pourtant) se rend à la citadelle. Il joue sa vie mais ses arguments, ajoutés à ceux de la députation de la Régence sont décisifs. Les négociateurs accepteront le 29 "que la ville ne sera pas mise en état de siège, que la Garde communale tiendra le poste de la Grand-Garde, que les portes seront confiées à la Garde bourgeoise et que les troupes des Capucins seront évacuées vers St-Jean".

Bannière accordée aux volontaires tournaisens, elle est de soir rouge, avec palme et olivier encadrant la tour de Tournai. ©ÉdA

Il y aura encore des pourparlers, des proclamations, des décisions diverses, notamment sur les vivres et une nouvelle administration. La reddition de la citadelle est communiquée le 1er octobre; les troupes tournaisiennes y entrent à 17h30.

La révolte a coûté sept vies à Tournai; mais la victoire la prépare à un nouvel avenir.