La rue Saint-Martin de Tournai sera bétonnée: participez à notre sondage

Le bourgmestre répondait à une question posée au conseil communal, ce lundi soir, par Marie-Christine Marghem (MR); elle voulait en savoir davantage aussi quant à la configuration future de cette nouvelle rue.

«Je veux un choix durable»

Le dossier en est au stade des démarches administratives, avec la signature de la demande de permis. Celle-ci succède à une phase d’étude technique importante pour déterminer quel serait le meilleur revêtement à utiliser.

Dix mille véhicules transitent chaque jour par la rue Saint-Martin. La majorité envisage de remplacer les pavés par du béton désactivé. Le pavé resterait présent sur les trottoirs (élargis), face au porche de l’hôtel de ville et aux alentours des passages pour piétons.

Le plan communal de mobilité (PCM), approuvé en 2004 et actualisé en 2015, est un élément déterminant dans la réflexion. Des comptages réalisés en 2011 ont mis en évidence que la rue Saint-Martin est un axe de transit important pour les véhicules automobiles qui envisagent de se rendre au centre-ville. "Plus de 10000 véhicules automobiles ont été comptabilisés par jour dan s les deux sens de circulation".

Le PCM proposait d’affecter la rue Saint-Martin en rue de desserte, pour restreindre le flux des véhicules automobiles et privilégier les mobilités alternatives à la voiture. Mais le collège communal de l’époque avait décidé de maintenir le transit et le double-sens.C’est dans ce contexte que des dispositifs de sécurité, matérialisés par des rétrécissements au niveau des passages piétons, ont été mis en place.

"Avec plus de 10000 véhicules par jour, un revêtement en pavés de pierre naturelle n’est pas du tout indiqué. Je ne veux en aucun cas être responsable de grands travaux inutiles, ou de travaux qui seraient à peine faits qu’il faudrait les refaire cinq ou dix ansplus tard".

Le choix de la majorité s’est donc porté sur un béton désactivé, un béton composé de granulats apparents. Ce type de béton (dit aussi lavé) a aussi été choisi pour aménager certains abords du Pont des Trous (au quai Donat Casterman) ainsi que pour l’intégration cyclo piétonne à la rue Royale (dont une partie a déjà été réalisée).

Du béton désactivé a été choisi pour aménager certains abords du Pont des Trous (ici au quai Donat Casterman).

Selon diverses études, le béton désactivé a une durée de vie supérieure à 30 ans. Au contraire des revêtements en pavage qui ont une durée de vie généralement estimée à 20 ans. "Le revêtement en béton présente l’avantage d’être beaucoup plus durable qu’un revêtement modulaire en pierre naturelle. Le choix des pierrailles, des pigments et du traitement de surface se montre particulièrement ad apté. Ce choix sera opéré en con cer tation avec les acteurs du patrimoine de manière à dialoguer au mieux avec le pavage de porphyre et le patrimoine bâti. J’ai d’ailleurs déjà eu des réunions informelles à ce sujet".

Marie-Christine Marghem: «Le pavé est le meilleur marqueur culturel»

Marie-Christine Marghem ne l’entend pas de cette oreille. "On aime ou on n’aime pas le béton désactivé. Mais on doit tenir compte de l’intérêt historique de la rue Saint-Martin. C’est une rue qui a toujours participé très étroitement à l’histoire de la ville. C’est la rue qu’ont empruntée tous les souverains. Le plus remarquable, c’était Louis XIV: il est arrivé dans notre ville le 14 juin 1671, et il est venu avec la Reine poser la première pierre de d’une nouvelle église abbatiale de Saint-Martin."

Il y a béton désactivé et béton désactivé. Ici, rue Royale, ce type de béton est d’aspect plus lisse.

La rue aboutit de surcroît à deux monuments classés au patrimoine mondial, insiste Mme Marghem. "La rue est à ce point importante à mes yeux qu’il faut essayer de faire un effort particulier pour en concevoir le revêtement au moyen de pavés. Plutôt utilisé en front de mer sur des digues, le béton désactivé est inadéquat ici pour une rue historique bordée de patrimoine classé, dont le porche qui mène à l’hôtel de ville".

La conseillère MR estime que toute l’attention portée au patrimoine du centre-ville doit l’être dans l’aménagement des voiries aussi. "Ces marqueurs culturels de ville moyenâgeuse sont notamment l’utilisation de pavés. Je ne suis pas certaine du tout que l’utilisation de béton désactivé soit conforme quand on veut marquer l’esprit patrimonial de notre ville".

Marie-Christine Marghem ne ferme cependant pas la porte à du béton imprimé, utilisé récemment à d’autres endroits du centre-ville. « Ça pourrait constituer un compromisintéressant.Il y a d’autres solutions il faut les creuser ».