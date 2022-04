A Templeuve, en mai, les jeudis de la cuisine ukrainienne

Vous avez entendu leur accent et c’est comme cela que la discussion a commencé?

Richard, un des gérants de l’établissement: Oui, c’était il y a un peu plus de deux semaines. Elles étaient très discrètes. Elles m’ont indiqué qu’elles étaient originaires d’Ukraine. Ce qui m’a étonné, c’est qu’elles parlent extrêmement bien le français. En fait, durant leurs études universitaires, elles sont venues à Lille. C’est grâce à cela qu’elles ont toujours une attache là-bas. Elles m’ont raconté qu’elles passaient une grosse partie de leur journée sur leur téléphone à communiquer avec leurs proches et à suivre l’actualité. J’ai alors proposé de mettre le restaurant à leur disposition pour qu’elles puissent nous faire découvrir leur cuisine. Elles ont accepté et dès le lendemain, il y avait une proposition de menu sur la table. Elles ne sont pas dans le besoin, mais ont juste l’envie de s’occuper l’esprit. Si je peux changer les idées de quatre dames, venir en aide à une association et goûter en tant qu’épicurien de nouvelles choses, tous les ingrédients sont présents pour se lancer.

Le bortsch est le plat le plus connu

Comme dans les mariages ukrainiens, une longue table sera installée et accueillera une trentaine de convives. Trois soirées seront organisées étant donné le nombre d’appels reçus pour les réservations. Le prix des quatre services sans les boissons est fixé à 28 euros.

Avez-vous déjà cuisiné pour autant de personnes?

Svetlana: Non jamais (rires). Chaque femme ukrainienne a sa propre recette, mais nous nous sommes toutes mises d’accord pour le menu. Apéritif: pain au seigle avec une tranche de lard et des cornichons, accompagné par de la vodka ukrainienne. Entrée: bortsch. C’est le plat le plus connu. C’est une soupe avec des betteraves, tomates, pommes de terre, choux, carottes et un bouillon de bœuf. Plat: varenyky, ce sont des ravioles à base de pommes de terre et champignons. Elles sont servies avec de la crème fraîche.

Helena: On ne mange pas spécialement de dessert en Ukraine, mais il y en aura un. Les plats sucrés sont souvent accompagnés par du thé.

Quelle association avez-vous choisi pour l’argent récolté?

Tatiana: l’Union des Ukrainiennes de Belgique. C’est une association belge qui existe depuis 2014. Elle a été créée au début de la guerre contre le Donbass. Les femmes sont très sensibles à ces événements et ne peuvent rester sans rien faire. Elles aident surtout l’armée en envoyant des casques, des médicaments, de la nourriture. Depuis deux mois, plus de 200000 euros ont été récoltés. J’aimerais également demander aux clients de nous apporter des compresses, des pansements et autres médicaments .

Réservation par téléphone au 0496/59.16.56.Rue de Roubaix, 55. Prix: 28 €