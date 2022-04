Tournai : l’allocation universelle est-elle un projet possible pour l’humanité ?

En guise de préambule voici ce que notent MM. Dusoulier et Hustache dans leur invitation: " Nous devons reconnaître que la mondialisation de l’économie et des marchés ainsi que le triomphe de la pensée unique néolibérale ont conduit irrémédiablement à la mondialisation de la question sociale pour laquelle il y a peu d’espoir quant à une réponse politique et sociale progressiste et universaliste. Dans ce contexte, il y a une très forte résistance psychique qui freine une éventuelle mise en œuvre car l’allocation universelle participe d’un changement de paradigme sociétal.

Dans les faits, deux grands courants demeurent: l’un centré sur l’État providence; l’autre plus néolibéral qui au contraire cherche à minimiser l’intervention de l’État. S’opposent ainsi sur le ring le modèle étatiste prônant le travail choisi et un minimum vital contre le modèle néolibéral évangélisant les assurances privées et l’évacuation de l’État.

Cela nous amène à penser que l’allocation universelle existe et nous ne la voyons pas: c’est la sécurité sociale dans l’État providence. Il faut la renforcer. Bien sûr, il faut l’améliorer mais pas la disloquer. "

