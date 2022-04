Saint-André combat les fake news

Le lendemain de cette annonce, l’école a démenti: il s’agissait d’une fake news…réalisée par des élèves et leur professeur d’informatique dans le cadre de la semaine "Vrai ou Fake" qui allait commencer. " Il fallait que nous trouvions une idée pour s’intégrer dans cette semaine de sensibilisation. Nous avons donc réfléchi autour du thème de la fake news avec mes élèves: qu’est-ce que c’est?Comment la diffuser? Comment la rendre virale? Les réseaux sociaux étaient le bon filon.Nous avons donc recopié la page facebook existante de l’école pour en créer une semblable mais fausse, pour que certains tombent dans le piège, même si les indices comme les deux i de Ramegnies-Chiin pouvaient mettre la puce à l’oreille ", a expliqué Jean-Philippe François, professeur d’informatique.

Des cours de fake news

Même si ce sont davantage les parents que les élèves eux-mêmes qui ont cru à la supercherie, ces derniers ont vécu une semaine rythmée par le thème des mensonges et des illusions. " Les professeurs ont joué le jeuet ont donné des cours spécifiques tout au long de la semaine: ils ont vu des fake news en histoire-géo, des illusions d’optique en physique, les trompe-l’œil des peintres flamands en néerlandais…, raconte Anne Libert professeure de physique et initiatrice du projet. Avec tout ce que l’on entendait dans la propagande anti-vax, et encore plus désormais dans le contexte de la guerre en Ukraine, la fake news était un sujet très actuel qu’il était important d’aborder avec les élèves qui se posent d’ailleurs beaucoup de questions. "

Une visite de Vincent Flibustier

La semaine s’est conclue avec un invité de marque, Vincent Flibustier, le créateur du site d’information parodique, Nordpresse. Ce dernier a donné une conférence pour les cinquièmes et sixièmes secondaires afin de les sensibiliser au phénomène des fake news et les former à mieux vérifier les infos qu’ils trouvent sur internet." D’une certaine manière Nordpresse est un outil pédagogique, car quand on se fait piéger une fois, on ne nous y reprend plus! ", a commenté Vincent Flibustier qui espère, tout comme les professeurs de Saint-André, avoir éveillé l’esprit critique des élèves.