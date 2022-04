Tournai: parolier de la Danse des Canards, Éric Genty a rejoint JJ Lionel…

Ces dernières années, nous avions rencontré Éric à deux reprises. Il y a 10 ans, il nous avait racontéavoir été huissier à l’administration communale de Tournai. Mais sa passion, c’était la chanson. Il tenait ça de son père, accordéoniste, qu’il accompagnait dans les bals dès son enfance. Par la suite Éricn claviériste et chanteur, décida de monter à Paris. On lui ferma la porte au nez parce que son univers d’alors était trop proche de celui de Trenet qu’il vénérait.

Puis Éric avait cherché à faire son trou ailleurs et ce fut Tournai où il tint commerce, de disques bien sûr, et fit même partie un temps du Cabaret wallon tant il s’était fondu dans son nouveau décor.

Un texte, un visuel, une invitation à faire la fête…

Musicien, Éric était de la bande des frères Delfosse, eux-mêmes en cheville avec le producteur mouscronnois Marcel De Keukeleire.

Hector Delfosse (1925-1998), accordéoniste, avait pris l’habitude de jouer "Tchip-tchip", une mélodie simple et amusante que l’on devait, à l’origine dans les années 50, à un Suisse, Werner Thomas. "Il y avait déjà des paroles en néerlandais quand Hector m’a invité à écrire une version en français , se souvenait Éric Genty. Le coup de génie d’Hector, c’est qu’il m’a dit de miser sur des canards plutôt que de simples oiseaux. J’ai donc rédigé le texte sous mon pseudonyme Guy de Paris, et j’ai aussi illustré la pochette du disque avec des canards et quelques éléments de chorégraphie, signés Éric cette fois. Honnêtement, je n’y croyais pas trop, j’étais plus intéressé par la face B "L’amour comme ça" pour le coup vraiment signée Éric Genty…"

Nous l’avions revu il y a 5 ans. Il nous avait alors parlé de son adolescence et de son engagement "comme commando dans l’armée française et plus précisément dans la Division Leclerc. J’ai participé à la libération de Paris, aux campagnes d’Allemagne et d’Autriche." Il venait d’avoir 18 ans…, aurait dit Dalida (18 ans pas tout à fait, mais presque).

Si Éric gardait une tendresse particulière pour ses canards, il regrettait qu’ils aient éclipsé tout le reste de sa production, plus d’une centaine de titres quand même, dont "Le petit chapeau tyrolien", "Oh la la Louise", "Ah si j’étais resté célibataire" ou "Albert, t’exagères" qui eurent aussi leur heure de gloire.

Salut l’artiste.