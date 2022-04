Tournai: la Kidzone des Bastions aurait dû ouvrir, mais elle est interdite d’accès pour les plus grands

Contrairement à la petite aire de jeux extérieure réservée aux bambins à partir de 3 ans, l’espace le plus emblématique de la Kidzone, avec sa tour de plus de 8 mètres et son pont de singe, n’a jamais été accessible. La raison ? Un retard dans la livraison de pièces de la structure.