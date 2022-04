On parle comme cha din ch’musée - Prochain rendez-vous

Pour ce premier rendez-vous particulier organisé ce mercredi 20 avril, un tout petit groupe de privilégiés a découvert les marionnettes traditionnelles tournaisiennes appelées les Poriginelles (transformation de polichinelle en patois local). Elles ont été mises en dépôt par le musée de Folklore et des Imaginaires début 2020. "On peut enfin les présenter. L’occasion est donnée de questionner ce patrimoine au travers son histoire, ses personnages et cette langue picarde utilisée dans les théâtres" , souligne Robin Legge, responsable des collections. La famille Jorio, savoyarde et ouvrière, développe cette tradition de marionnettes à tringle métallique dotées de quatre fils. Le héros principal est le Jacques. Il est rejoint par des personnages de "La Belle Isabelle" ainsi que par d’autres moins connus. "Quand je les ai reçus, je les ai déshabillés. J’ai eu la chance que leur nom soit inscrit au crayon sur le bois. C’est inédit. On a par exemple Carhacroute, le mendiant; Poquete, celui qui a contracté la variole,…" . Représentantes du peuple, les marionnettes sont les porte-parole du franc-parler et des dialectes régionaux. "La langue picarde fait partie de l’identité de la marionnette. C’est ce qu’on constate aussi à Amiens, Roubaix et Lille" .