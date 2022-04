Tribunal correctionnel: Le prévenu a-t-il donné la dose mortelle de méthadone à son ami à Tournai?

Le dossier aurait pu en rester là, mais, comme l’a indiqué le parquet, jeudi matin, des informations arrivent rapidement aux oreilles de la police. " On parle de méthadone, avant même d’avoir le résultat des analyses toxicologiques ", indique le substitut du procureur du roi. " Des soupçons se tournent vers un homme, à la suite de déclarations de plusieurs témoins. Une enquête mène alors les policiers au prévenu. " Des analyses toxicologiques sont ensuite demandées.

«Je ne l’ai pas tué»

Le tribunal reproche au prévenu, un homme de 33 ans, d’avoir vendu de la méthadone à la victime, celle-ci ayant entraîné sa mort, mais aussi de lui avoir volé 25 € et un ordinateur. Le prévenu est également poursuivi pour le refus de porter secours à la victime.

Il conteste sa responsabilité dans la mort de son ami. " Je reconnais lui avoir donné de la méthadone de temps en temps à sa demande, mais pas le soir de son décès ", explique-t-il. Le soir du drame, le prévenu a passé la soirée chez la victime. " Nous avons consommé beaucoup d’alcool et de cannabis. J’étais fatigué, donc il m’a installé un matelas au sol et je me suis endormi. Vers 3h du matin, je me suis réveillé.J’ai vu que Yassine dormait devant son ordinateur, comme il faisait souvent, alors je suis parti ." Le prévenu confie toutefois avoir dérobé 25 € dans le portefeuille de son ami, mais conteste le vol de l’ordinateur. Selon lui, il avait " prévenu son ami de ne jamais prendre une pilule entière de méthadone, car cela pouvait le tuer ". Il conteste donc la prévention de non-assistance.

«Des aveux du prévenu?»

Trois mois après le décès de Yassine, le prévenu est allé voir sa maman pour lui raconter une histoire rocambolesque concernant le décès de son fils. " Il lui a parlé d’hommes encagoulés qui auraient étranglé son fils ", indique l’avocat de la partie civile. " Lorsque ma cliente lui a dit que ce n’était pas la vérité, il s’est mis à pleurer et est parti en courant . C’est une attitude bien étrange pour quelqu’un qui n’a rien fait. Le prévenu a aussi fait part de ses remords quant au décès de Yassine à plusieurs témoins, avant que le rapport toxicologique ne mette en lumière la présence de méthadone dans le sang de la victime. Il a d’ailleurs dit à l’un “il a pris le cachet en entier alors que je lui avais dit de ne pas le faire, et c’est ce qui l’a tué”. Nous sommes ici face à des aveux… " Pour la partie civile, il n’y a pas de doute: " il a donné la pilule qui a causé la mort de mon client, mais en plus il a compris que Yassine était en train de mourir et c’est pour ça qu’il est parti ". La partie civile réclame 12500 € à titre de dommage moral.

Pour le parquet, les préventions sont aussi établies; celui-ci requiert une peine de 2 ans de prison.

L’avocat de la défense a exprimé sa peine quant au décès de la victime. " Nous comprenons la douleur et la tristesse de la famille, mais la version de mon client est différente ", a-t-il expliqué. " La question est de savoir si mon client a donné la gélule qui a entraîné la mort de Yassine. Aucun témoin ne peut l’affirmer. Mon client a par ailleurs toujours affirmé qu’il n’avait pas vu Yassine prendre cette pilule devant lui. " Pour l’avocat, il n’y a aucun élément matériel ni moral qui permet d’établir les préventions à l’encontre de son client. " Nous n’avons pas de renseignement sur l’heure de la consommation, ni sur l’heure du décès. Quand la pilule a-t-elle été absorbée? Avant ou après que mon client s’est endormi? Yassine est-il décédé avant ou après son départ? Nous ignorons tout cela. " Si le tribunal n’établit que la prévention de vol, alors la défense plaide en faveur d’une peine de travail. " Si au contraire, vous considérez que mon client a donné la pilule mortelle et qu’il n’a pas porté secours à la victime, alors je plaide en faveur d’un sursis probatoire. "

Le jugement sera prononcé le 19 mai.