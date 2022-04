Il avait volé à Mouscron et Tournai des tas de vêtements avec sa sœur et son beau-frère

Le ministère public a requis 8 mois contre Rayan et un an contre sa sœur.

La défense a précisé que son client avait été arrêté le 23 janvier et qu’il était passé aux aveux. "Il était arrivé depuis 9 mois seulement en France en provenance d’Algérie afin de rejoindre sa sœur et pour améliorer ses conditions de vie. Son beau-frère l’a embarqué dans cette histoire. Mon client n’a pas d’antécédents et n’a pas fait preuve de violence. Nous demandons la suspension ou alors le sursis total pour ce qui excède la préventive."

Jugement le 5 mai.