Une partie des œuvres du musée des Beaux-Arts de Tournai iront à Mons

Les conservateurs ont étudié différentes pistes de délocalisation en fonction de la nature des œuvres, de leur valeur historique et artistique, des conditions de conservation, etc. Trois catégories ont été répertoriées: les œuvres de grands formats, incontournables et ou fragiles (catégorie A), les œuvres datant des époques comprises entres les XVeet XIXe siècles (catégorie B) et les ouvres de seconde valeur et moins fragiles ainsi que les sculptures.

Le conseil communal de Tournai se penchera lundi sur la solution choisie par le collège pour stocker les œuvres de la catégorie B pendant les travaux. Celles-ci pourraient, si le conseil adhère à la proposition, prendre place dans une salle (de 24 m sur 6 m) de la réserve d’œuvres d’art de la Fédération Wallonie-Bruxelles située dans la rue des Arquebusieurs, à Mons, acquise par le Ministère de la FWB en 2001.

Une convention devrait être conclue avec la Direction du Patrimoine culturel du Service général du Patrimoine (la DPac). Cette réserve a le double avantage d’être mise gracieusement à la disposition de la ville de Tournai et de se trouver à Mons (l’étude des œuvres durant les travaux est plus facile).

Mais il y a des conditions dont les conseillers communaux prendront connaissance dans les détails: "la portance au sol des salles aux étages du bâtiment ne peut supporter une charge supérieure à 250kg m²" , et "il ne peut être exclu que des incidents techniques surviennent à l’avenir (dans la salle)" .