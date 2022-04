Tournai : "Une Cérémonie" par le Raoul collectif ce jeudi soir

Amoureux de jazz et solidement ancré dans une chorégraphie chorale, le Raoul Collectif convoque de grandes figures rebelles et quelques autres. Celle de Don Quichotte, symbole de la conquête tonitruante des libertés. Celle d’Antigone, âpre et résolument contemporaine. Les regards exaltent les soubresauts et discussions d’une série de chercheurs en chemin. Avenir, révolte, chômage, déraison, défaite… Les thèmes s’imbriquent dans une cavalcade de résolutions et de stratégies fulgurantes. "Que dire, que faire? Que raconter quand un monde s’effondre? Et dans quel langage?"

Pour Anne-Marie Loop (Antigone), comédienne éprise de cette joyeuse contagion, "le public est invité à une cérémonie. Un groupe se rassemble

pour faire communauté. Dans le monde néolibéral, toujours plus violent et plus désespérant, les choses vont si vite et disparaissent, enlevant toute croyance, toute rêverie, toute pensée magique. Ces gens s’interrogent sur la perte de l’imaginaire, du sens de la fête, du plaisir, de l’être ensemble. Chacun alimente la réflexion commune en y ajoutant des choses glanées ici ou là, pour faire advenir quelque chose de sacré, d’arracher de la vie dans un contexte de mort, de résister."

"Une cérémonie", ce jeudi 21 avril à 20h, Maison de la culture. 069253080.