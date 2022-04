Tournai: suspension du prononcé pour Luc Depret

Le soir des faits, Luc Depret se trouvait avec sa compagne chez un couple d’amis. Une voisine avait appelé la police du Tournaisis pour tapage nocturne. Bernard, un ami de Luc, avait ouvert la porte. Les choses avaient mal tourné.

Quelques heures plus tard, l’image du visage tuméfié de Luc Depret fera le tour du pays.

Comme sa compagne Isabelle et son ami Bernard, Luc Depret devait répondre de rébellion sans arme à l’encontre de quatre policiers et d’infraction aux règles Covid. Bernard devait aussi répondre d’outrages. Tous les trois bénéficient de la suspension du prononcé pour une durée de 3 ans. Cela signifie que les faits sont établis, mais qu’ils n’auront aucune peine à purger.

Le ministère public avait requis un an avec sursis

À la barre, Luc Depret avait contesté s’être interposé de manière violente. "J’ai juste désobéi en refusant de rentrer dans la maison. Je voulais aller vers mon ami en danger." Il avait aussi précisé avoir subi un étranglement sanguin.

Isabelle, compagne de Luc Depret, avait raconté les conséquences de cette affaire sur son travail. Cadre à la zone de police du Val de l’Escaut, elle a fait l’objet d’un dossier disciplinaire et a perdu son emploi après 22 années de service.

Bernard, l’ami, avait donc ouvert la porte aux policiers. Il avait reconnu les avoir traités de fachos. "Ils ont fait leur métier, mais j’ai quand même été extirpé, jeté à terre et tabassé. Ils m’ont fait une clé de bras alors que j’ai plus de 60 ans. J’ai eu mal pendant 9 mois."

MeRivière, pour la zone de police, avait assuré que les policiers n’étaient absolument pas à la recherche d’une proie et avait relevé que les trois prévenus étaient fortement alcoolisés et que Bernard avait menacé les policiers, tentant de leur donner de coups de pied, ainsi qu’un coup de poing.

Pour le ministère public, représenté par M. Bariseau, il devait s’agir d’un contrôle banal, mais l’attitude de Luc et de Bernard n’a selon lui pas été adéquate. Il avait requis 1 an avec sursis contre Luc et Bernard et 6 mois avec sursis contre Isabelle.

MeParret défendait Luc et Isabelle. Il avait demandé l’acquittement pour la rébellion et la suspension à titre subsidiaire. Une suspension sollicitée aussi pour l’infraction Covid.

Pour MeRonveau, avocat de Bernard, l’alcool a joué. Il avait sollicité l’acquittement pour la rébellion et pour le reste, la suspension ou alors le sursis.