Tournai: pour comprendre ce que fut la première enceinte communale

Présenté lors du récent "Tournai la Page", le livret "La première enceinte communale" est officiellement le produit 2021… Mais la pandémie est passée par là. Encore que le confinement a laissé du temps au principal rédacteur des livrets de l’ASBL, Philippe Pierquin, pour avancer sur les projets 2022, 2023 et même 2024, soit des éditions revues et augmentées à propos de trois sujets déjà traités: le pont des Trous (développements contemporains compris), le Tournai médiéval, et la Citadelle (qui inclura les nouvelles connaissances liées aux fouilles actuellement menées "aux Marronniers")

Pour cette étude de la "première enceintecommunale", Philippe Pierquin a pu compter sur la collaboration précieuse d’Isabelle Deramaix (AWaP).

Le dispositif a été élevé de la fin du XIIeà la mi-XIIIe siècle. Il est lié, de même que le beffroi d’ailleurs, à l’octroi de la charte communale par Philippe Auguste (1188).

Ses 2720 m de périmètre enserraient 47 hectares du centre (cathédrale, marché, Saint-Piat, Saint-Brice), davantage en rive gauche (2/3) qu’en rive droite. Ses points encore debout sont, entre autres, la tour du Cygne, le Fort Rouge, la tour Saint-Georges, la Loucherie… La seule porte d’eau (structure de défense) se situait au niveau de la passerelle dite "de l’Arche". L’arche en question fut démolie vers 1830.

Rappelons ici que le pont des Trous fait partie de la deuxième enceinte, érigée à peine quelques décennies plus tard. Au fait, pourquoi si peu de temps entre la première et la deuxième enceintes? "Parce que de nouveaux quartiers apparaissent et qu’il s’agit de les protéger aussi." répond Philippe Pierquin. La surface reprise est ainsi multipliée par quatre.

Que devient alors la première enceinte? "La muraille est englobée dans les propriétés, elle fait office de limite. On le voit au niveau de l’hôtel Peeters (musée de la Marionnette) par exemple. Les tours sont reconverties en habitation, en prison, et même en asile".

Le livret qui inclut un plan précis est une vraie invitation à parcourir la ville à pied et revoir ou deviner ces vestiges de plus de 800 ans.

La première enceinte communale XII-XIIIes siècles, Les Amis de la Citadelle de Tournai, 36 pages, quadri, 8 €.