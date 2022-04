Tournai: comme un air de famille Mendelssohn au conservatoire

Après "Le rêve d’Ariane" et "Pomme-Henriette", cette fratrie mythique nourrit le troisième spectacle du quatuor à cordes belge Alfama. Parés de masques d’animaux, les musiciens bouclent la 20eédition du festival Les Voix Intimes organisée par l’ASBL Proquartetto au conservatoire de Tournai ce dimanche 24 avril à 16h. Partenaire fidèle, la comédienne Ariane Rousseau les accompagne sur un texte signé Michel Debrocq, ancien présentateur de Musiq’3.

Femme de l’ombre jusqu’à 40 ans

Le spectacle à la fois biographique et fictionnel débute avec les mots de Fanny.

"Elle attend la visite de son frère qui ne viendra pas. Il est trop occupé à voyager à l’étranger. Elle entame alors une discussion imaginée avec son enfant qu’elle n’aura jamais et à qui elle raconte sa vie" , explique Dominique Huybrechts, président de l’ASBL et directeur artistique du festival. La toile de fond de ce concert est cette femme de l’ombre. "Elle est face aux difficultés du XIXe siècle: la femme ne peut pas composer et doit servir son mari. Elle essaie de s’émanciper. Pour pouvoir être publiée, elle a dû attendre ses 40 ans, mais ne pourra pas en profiter longtemps. Elle meurt prématurément deux ans plus tard. En son hommage, Félix écrit son ultime Opus 80. Il ne se remettra pas du décès de sa sœur. Il y avait une telle fusion entre les deux qu’il est mort quelques mois après" .

Durant cinquante minutes, Alfama joue exclusivement les morceaux des deux compositeurs. Le seul opus de Fanny sert d’ailleurs de fil rouge au spectacle accessible au tout public. "Le but est de désacraliser l’esprit du concert classique. Les musiciens ne restent pas assis. Ils s’amusent sur scène. Habituellement, on organise des concerts à destination des mélomanes, mais on a voulu s’ouvrir à d’autres espaces et spectateurs" , précise Dominique Huybrechts.

24/04 à 16 h 0477/40.72.42 ou www.proquartetto.be. Gratuit pour les élèves du conservatoire et des autres académies.