Des exercices militaires spectaculaires ce mercredi matin à Tournai et Ramegnies-Chin (photos et vidéos)

Pour rappel, dans le cadre de l’opération Nemesis, plus de 250 paras du 2Bataillon de commandos (B) et du 8Régiment parachutiste d’infanterie de marine (F) sauteront en parachute et effectueront des insertions en milieu civil du mardi 19 au vendredi 22 avril, dans les régions de Chièvres, Tournai, Binche, Nivelles et Morlanwelz.