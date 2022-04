Depuis 1964, 111 films ont ainsi été projetés. Jusqu’en 1976, un seul film était proposé. Étant donné le succès, un deuxième film a été ajouté à partir de 1977.

En 2006, depuis le "déménagement" du Multiscope Palace à Imagix, un troisième film est venu garnir la palette des excellents films généralement proposés au public.

Trois films français

Cette année, pour le 58egala cinématographique, le vendredi 13 mai, à 20heures, le spectateur pourra choisir entre les réalisations suivantes:

– Goliath , un thriller de Frédéric Tellier, avec Gilles Lellouche, Pierre Niney et Emmanuelle Berco, qui jouent le rôle de trois personnes impliquées dans une enquête sur les pesticides, trois destins qui n’auraient jamais dû croiser…

– Notre-Dame brûle , le long-métrage de Jean-Jacques Annaud, avec Samuel Labarthe, reconstitue, heure par heure, l’invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019.

– Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon dieu?, de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Alice David, Élodie Fontan, troisième volet d’une comédie à succès, actuellement en tête du box-office, et qu’on ne présente plus.

Après les contraintes connues à cause de la situation sanitaire, le Lions club Tournai Cathédrale a mis les bouchées doubles cette année car, pendant le même mandat, le président Philippe De Coninck aura connu deux galas, l’un en septembre 2021 et l’autre en mai 2022.

Après les séances, un buffet de choix concocté par les membres du club vous accueillera, arrosé, comme il se doit, par un excellent champagne.

Des besoins toujours plus prégnants

Grâce aux fonds récoltés, le club pourra aider de nombreuses associations locales, comme la Maison du Pichou et L’Étape, et permettre de confectionner les colis de Noël qui s(er)ont distribués aux plus démunis.

À cela vient s’ajouter en ce début d’année le soutien prioritaire aux victimes des inondations et à l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Chaque année, les fonds distribués varient entre 20000 et 25000 €.

Pour récolter ces fonds, plusieurs autres activités sont programmées, comme la braderie de Tournai, où le club propose des cassolettes de moules et collecte les vieilles lunettes, la vente de fraises en mai et la soirée des feux de la Saint-Jean en juin.

Comme d’habitude, les "Tournaisiens" auront la joie d’accueillir beaucoup d’amis lions français, car les relations sont au beau fixe, surtout depuis le jumelage entre les deux districts qui sa eu lieu il y a dix-sept ans.

Le Lions Club Tournai Cathédrale, qui vient de fêter ses 60 ans, compte quarante membres. Le 1er juillet, le président Philippe De Coninck passera la main à Jean-Paul Dachy. Fernand Stievenart sera de nouveau secrétaire, et Frédéric Henrard prendra, lui, le poste de trésorier.

