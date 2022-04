"Entrer dans une forêt/sauvage/remonter la rivière/ses pierres/sa musique/tantôt aiguë/tantôt enveloppante/une voix grave/une douce cascade/une caresse d’eau/vive fraîcheur sur ma peau…" Ce sont les éléments qui guident l’itinéraire de l’artiste, qui s’est donné pour but "l’écriture/une sève à récolter/à mener à maturité/dans le giron d’une cabane".

Dominique Sintobin rappelle la quête de la poète québécoise Anne Hébert: "C’est pour le trajet que je pars". Les dessins de l’autrice suggèrent et soulignent les mouvements de la rivière, ceux de la bourrasque échevelée, ceux de la pierre immobile. "Ici l’on raconte/les saisons/les lieux-dits/les terres amérindiennes…" Vient le temps de garder "l’œil aux aguets/porté au-delà/de l’alignement distinct/de l’érablière/vibrante et légère/et la sombre et droite/sapinière/l’une et l’autre/traversées de clarté/se jouant de leurs différences". La randonneuse observe avec patience ce coin de terre et ses "mémoires incrustées", laissant le lecteur explorer les "fils rompus/dans les culbutes du temps", les "identités perdues". Parfois, le chemin se fait léger, comme un trait de pluie sur la page. Le silence bienfaisant permet de "revenir à soi/pour ensuite/s’ouvrir à la rencontre". Il arrive qu’un écureuil observe le sentier et ses promeneurs et leurs "batailles intérieures/à rester dans le tissu de soi". Entre voyage immobile et aventure forestière, Dominique Sintobin écoute la musique d’un coin de terre au long cours. F.L.

"Au Cent-Ans", éd. Les Déjeuners sur l’herbe, 10 €